Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Göztepe yenilgisinin ardından, "Maçın hakkı beraberlikti. Son saniyelerde kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Öncelikle maçın bitimine 20 saniye kala gol yiyip mağlup olunca üzgünüz. Maçın hakkı gidişata göre beraberlikti. 65. veya 75. dakikada gol yeseydik bu kadar üzülmezdik ama son saniyelerde gol yiyince üzüldük. Önümüzde milli ara var. Sonrasında da toparlanıp lige devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR