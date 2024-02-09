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Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: 'Dezavantajı Avantaja Çevirebiliriz'

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Altay'ın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, mali ve sportif açıdan zor günler geçiren takımda dezavantaj gibi görünen durumu avantaja çevirebileceklerini söyledi. Biçer, genç oyuncuların fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en zor günlerini geçiren Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, dezavantaj gibi görünen durumu avantaja çevirebileceklerini dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Süreç dezavantajlı gibi görünse de ileriki dönem için olumlu bir futbol kültürü oluşturma şansı vermekte. Bu da bizim için çok değerli" yorumu yaptı.

Pek çok kez teknik adam değişimlerinde ismi gündeme gelen Cüneyt Biçer, " Altay'da yaşadığımız güzel günler oldu. Bazı şartlar bugün görevde olmamızı gerektirdi. Burada görev almak kolay değil. ya burayı çok seveceksiniz ya da burada çalışacak kadar yürekli olacaksınız. Kimsenin Altay'ı basamak olarak kullanma derdi olmamalı. İşinizi doğru yaparsanız Altay sizi zaten yukarı taşır" mesajı verdi.

Altay'ı 2017'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adam, kulübün son 2 sezondur çalkantılı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, "Geçen sezon ligde kalma başarılmıştı. Bu sezon başında 2-3 oyuncu kaybedilmişti. İçerideki sorunlar büyüyerek devam etti. Son dönemde kadroda kayıplar başladı ve büyük oranda gençlerin mücadele edeceği bir takım kaldı. Ayrılan oyunculara saygı duymak gerekir ama kalanlar da övgüyü ve saygıyı hak ediyorlar. Yardımcı oyuncu pozisyonundaki gençler birinci oyuncu pozisyonuna geldi. Bu seviyenin altındaki oyuncular da yardımcı oyuncu oldu. Daha iyi çalışan ön plana çıkacak. Biz matematiksel şansımız olduğu sürece vazgeçmeyeceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Bu sırada gelecekle ilgili planlamamızı da yapmamız gerekiyor" dedi.

"GENÇLER FIRSATI KULLANMALI"

Mücadeleci bir takım yaratmaları gerektiğinin altını çizen Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Gençler önlerine gelen bu fırsatı kendilerini geliştirerek iyi değerlendirmeli. Bir oyun kültürü oluşturma fırsatımız var. Bu aşamada camia ve taraftarın desteği bizler için çok önemli. Gençleri her zaman her şartta desteklemeliyiz. Oyun içerisinde yapacakları hatalarda hoşgörülü olmamız lazım. Onların gelişimi konusunda taraftardan alacakları destek, kulübün yeniden ayağa kalkması için en büyük ateşleyici güç olacaktır. Takımda kalan 3-4 tecrübeli arkadaşın da aynı duygularla sahada mücadele göstermeye devam etmesi gençler için çok önemli" diye konuştu.

ALSANCAK'TA RAKİP ERZURUMSPOR

?Ligde 11 puanla 17'nci sırada yer alan Altay yarın evinde 26 puanla 10'uncu basamaktaki Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 22'nci hafta mücadelesinde Burak Olcar düdük çalacak. Maçın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı tribün 109, maraton ve misafir tribün 54,5 TL'den satışa sunuldu. Siyah-beyazlılarda kasığından sakatlanan kaleci Mustafa dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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