Altay taraftarları kurtuluş için yürüdü

İZMİR'in 112 yaşına girmeye hazırlanan köklü kulübü Altay'ın taraftarları, tarihinin en zor günlerini yaşayan siyah-beyazlılara kentin ve camia büyüklerinin sahip çıkması için, 'Kurtuluş Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Kulüpten alacaklı 4 eski yabancı oyuncuyla 15 Ocak'a kadar anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alma tehlikesi bulunan Altay'ın taraftarları, "Başka Altay yok" pankartı açıp, "İzmir uyuma, Altay'ına sahip çık" sloganları attı.

Altaylılar, kulübün unutulmaz başkanları Esin Özgener, Rıdvan Burteçin, Mazhar Zorlu, Erdoğan Tözge, Mahmut Özgener, Nafiz Zorlu ve Mustafa Denizli gibi sembol isimlerin yer aldığı pankartlarla birlikte Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe başkan Sinan Kanlı, eski başkanlardan Süleyman Özkaral ve Ayhan Dündar da katıldı. "Altay'ın çocuğu Mahmut Özgener" sloganları atarak Türkiye Futbol Federasyonu ve kulübün eski başkanlarından olan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e destek çağrısı yapan taraftarlar okunan metnin ardından organizasyonu tamamladı.

TARİHİNİN EN ZOR VE KIRILGAN DÖNEMİ

Altay taraftarları okudukları yazılı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mahmut Özgener ve Saygıdeğer Camia Büyüklerimiz; Kuvayi Milliye'nin Takımı, Cumhuriyet'in Takımı, İzmir'in Asırlık Çınarı Büyük Altay, tarihinin en zor ve en kırılgan dönemlerinden birini yaşamaktadır. Yıllar içinde birikerek artan ve artık sürdürülemez boyutlara ulaşan borç yükü, kulübümüzün geleceğini ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir. Bugüne kadar atılan adımlar, yapılan fedakarlıklar ve yönetimsel değişiklikler ne yazık ki kalıcı ve köklü bir çözüm üretememiştir Büyük Altay camiası olarak; taraftarları, kongre üyeleri, eski yöneticileri, iş insanları ve tüm paydaşlarıyla birlikte bu tabloyu kabullenmemiz mümkün değildir. Asırlık bir kulübün adının 'Amatör lig', 'Kapanma' ya da 'Yok olma' gibi kavramlarla yan yana anılması, Altay'ın tarihine, kimliğine ve kurumsal kültürüne yakışmamaktadır Gelinen noktada taraftarın yapabilecekleri sınırlıdır. Her sezon yinelenen olağanüstü genel kurulların, geçici çözümlerin ve günü kurtarmaya yönelik uygulamaların kulübü ileriye taşıyamadığı artık açıkça ortadadır. Büyük Altay'ın bugün ihtiyaç duyduğu husus; güçlü, kararlı, kapsayıcı ve kalıcı bir liderlik iradesidir. Bu liderlik iradesinin; Altay camiasında karşılık bulan, güven veren, yıllardır Altaylılığıyla bilinen bir aile ve bu sorumluluğu üstlenebilecek bir isim etrafında şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Büyük Altay ne zaman zor duruma düşmüşse, camianın farklı kesimlerini bir araya getirebilen; kulübün tarihini, değerlerini ve sorumluluğunu taşıyan bu birleştirici gücün, geçmişte olduğu gibi Özgener Ailesi ve Sayın Mahmut Özgener olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada Altay camiasının tüm bileşenlerine açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bu dağdaki karı ancak kuvvetli bir güneş eritebilir. Parça parça yakılan kurtuluş meşaleleri yeterli değildir. Büyük Altay'ın bugün ihtiyaç duyduğu; camiayı bir araya getirecek, güven verecek, sorumluluk alacak ve kulübün geleceğine liderlik edecek ortak ve güçlü bir iradedir. Altay, geçmişte en zor dönemlerinden; camiasının kenetlenmesi ve sorumluluktan kaçmayan liderlerin öncülüğüyle çıkmayı başarmıştır. Bu kulübün tarihinde; taşın altına elini koyan, birleştirici ve sahiplenen bir anlayış her zaman var olmuştur. Bugün de ihtiyaç duyulan anlayış tam olarak budur. Büyük Altay, yalnızca bir spor kulübü değil; bir miras, bir kültür ve gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir değerdir. Bu değer yaşamalıdır ve yaşatılmalıdır. Tüm Altay camiasını; bu tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye, kişisel hesapları ve geçici çözümleri bir kenara bırakarak, kulübün gerçek kurtuluşu için birlik olmaya ve bu birlikteliği güçlü bir liderlik etrafında sağlamaya davet ediyoruz."

SİNAN KANLI: TEK YÜREK OLURSAK ALTAY'IN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOK

Taraftar yürüyüşüne katılan Altay Başkanı Sinan Kanlı da açıklama yaptı. Kanlı, "Semtimiz Alsancak'ta Altayımız için gerçekleştirilen, 'Kurtuluş' yürüyüşüne, bir görev bilinciyle katıldık. Taraftarımızla birlikte çok derin ve duygusal anlar yaşadık. Bir kez daha gördüm ki büyük Altay'ın her ferdinin yüreğinde çok büyük bir güç var. Bu gücü tek yürek, tek yumruk halinde birleştirdiğimizde, Altay'ın aşamayacağı hiçbir engel yok. Bugün minik sporcularımızın gözlerinden süzülen endişe dolu yaşları görmek, hepimizin yüreğine dokundu. O gözlerdeki umudu korumak, o endişeyi silmek hepimizin boynunun borcudur. Büyük Altay, bugün toprağın üstünde zayıf görünebilir; lakin kökleri tüm Türkiye'yi sarar. Vahap Özaltay'dan Aytekin'e, Edwin Clarke'dan Bayram Dinsel'e, Büyük Mustafa'dan Ayfer Kaptan'a, Esin Özgener, Mazhar Zorlu, Erdoğan Tözge, Rıdvan Burteçin ve Hanri Benazüs başkanlarımıza uzanan bu kökler, Büyük Altay'ın en büyük gücüdür. Bu anlamlı ve kutlu 'Kurtuluş' yürüyüşünü organize eden ve soğuk havaya rağmen Altay için haykıran tüm taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yüksel ki sen kararsın ay, kuvvetinle kudretinle şen Altay" ifadelerini kullandı.