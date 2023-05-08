Altay, son haftalara kümede kalmayı garantileyerek giriyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-23 sezonuna büyük sıkıntılarla başlayan ve sezon içinde üst üste darbeler yiyen Altay, dün evinde aldığı 3-0'lık Denizlispor galibiyetiyle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek derin bir, "Ohh" çekti. Ligde düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan 37 puanlı İzmir ekibi bu haftayı bay geçirip, son maçında Tuzlaspor'u konuk edecek. Küme düşen son takım Gençlerbirliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurumspor (33) olacak. Sezon sonunda ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinde rakiplerine karşı üstünlüğü bulunan Altay, küme düşme olasılığını matematiksel olarak ortadan kaldırdı.

Denizlispor galibiyetinin ardından orta yuvarlakta kenetlenerek diğer karşılaşmaların bitmesini bekleyen Altaylılar, son düdüklerle birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünleri tek tek gezerek ligde kalma sevincini taraftarlarıyla paylaşan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı uzun süre, "Büyük Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altay Başkanı Ayhan Dündar taraftarlara üçlü çektirip, futbolcularla kucaklaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Dündar'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'da ilk deneyimini yaşayan Teknik Direktör Tuna Üzümcü de kümede kalmayı ailesiyle birlikte kutladı.

Altay'da son kongrede başkan adaylığı gündeme gelen ancak aday olmayan iş insanı İbrahim Akman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla camiaya mesaj verdi. Mevcut yönetimi maddi olarak dışarıdan desteklediği belirtilen Akman, "Eski yönetimin bıraktığı enkaza rağmen bu sene ligde kalmak çok çok önemliydi. Bu zor süreci göğüsleyerek en büyük övgüyü hak eden Ayhan Dündar ve yönetim kurulundaki her bir arkadaşımızı, Tuna Üzümcü hocayı ve genciyle tecrübelisiyle tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Artık kısa vadeli hedefleri bir kenara bırakıp Altay'ın geleceğini inşa etmek zorundayız. Bunun için gerekli radikal adımları atmalı ve çocuklarımıza birine ait olmayan Altay bırakmak ana amacımız olmalıdır. Son olarak kimse unutmasın ki, Altay küllerinden doğmayı sever. Altay, Altaylılarındır" dedi.