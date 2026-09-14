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Altay ne kazanıyor ne kaybediyor

Altay ne kazanıyor ne kaybediyor
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup’taki ilk 2 maçında galibiyet elde edemezken, mağlubiyet de yaşamadı.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk 2 maçında galibiyet elde edemezken, mağlubiyet de yaşamadı. Siyah-beyazlılar, ilk 2 haftayı 2 beraberlikle tamamlayarak 2 puan topladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, yaşadığı birçok probleme ve yaklaşık 5 yıldır devam eden transfer yasağına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ligin ilk 2 haftasında mağlubiyet yaşamazken galibiyet de elde edemedi.

Sezonun ilk haftasında sahasında Denizli İdmanyurdu ile karşılaşan Altay, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada ise Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan İzmir derbisinde yeşil-kırmızılılarla 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, böylece ilk 2 haftayı 2 puanla tamamladı. Altay, bu süreçte yenilgi yüzü görmezken galibiyetle de tanışamadı.

Tamamı altyapı oyuncularıyla mücadele ediyor

Yeni sezona yönetim kriziyle giren Altay'da üst üste yapılan kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim istifa etti. Kulübün kayyıma devredilmesi için mahkemeye başvurulan süreçte Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah ve Onur Efe gibi önemli oyuncularla yeni sözleşme imzalanmadı. Hikmet Çolak, Ege Parmaksız ve Emre Tangeldi gibi genç oyuncular da sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından hazırlıklara ancak 7 Ağustos'ta başlayabilen siyah-beyazlılar, 2026-27 sezonuna tamamen altyapısından yetişen genç oyunculardan oluşan bir kadroyla giriş yaptı. Yaşanan zorlu sürece rağmen ilk 2 haftada ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Altay, Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka karşısında aldığı 1-1'lik beraberliklerle 2 puan topladı ve taraftarının desteğini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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