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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, pazar günü evinde oynayacağı Kepez Spor karşılaşmasıyla Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na kavuşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle iç sahadaki 1922 Akşehir SK ve Bursa Yıldırım SK müsabakalarına İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan siyah-beyazlılar, çalışmaların tamamlanması üzerine Kepez randevusunu Alsancak'ta oynayacak.

Alsancak'ta son olarak 17 Ekim'de Eskişehirspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi, 44 gün sonra evine dönüş yapacak. Stoper Sefa ve sol kanat Caner'in tedavilerinin sürdüğü Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Anıl Serhan da görev yapamayacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen siyah-beyazlılar, bu hafta kazanarak 4 maçlık mağlubiyet serisini ve 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı