Altay, İzmir'deki ilk kampını tamamladı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezon hazırlıklarının ilk etabını İzmir'de tamamladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezon hazırlıklarının ilk etabını İzmir'de tamamladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bir süredir İzmir'de sürdürdüğü hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırdı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın Afyonkarahisar'a giderek çalışmalarına burada devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor