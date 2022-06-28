Altay, İzmir'deki ilk kampını tamamladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezon hazırlıklarının ilk etabını İzmir'de tamamladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezon hazırlıklarının ilk etabını İzmir'de tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde bir süredir İzmir'de sürdürdüğü hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekip, yarın Afyonkarahisar'a giderek çalışmalarına burada devam edecek. AA / Ali Korkmaz - Spor Gaziemir Altay İzmir Spor Haberler

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