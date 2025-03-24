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Altay'ın Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan Eleştirilerin Hedefi Oldu

Altay'ın Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan Eleştirilerin Hedefi Oldu
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, takımın kötü gidişatı sonrası eleştirilmeye başlandı. 27 maçta 0.78 puan ortalaması tutturdu, 18 mağlubiyet aldı. Protestolar sonucu istifa çağrıları arttı.

Şu ana kadar Altay'ın başında 27 lig maçına çıkan Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, bu süreçte 0.78 puan ortalamasını tutturdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, ligin bitimine kısa bir süre kala eleştirilerin odak noktası oldu. Son haftalarda arka arkaya mağlubiyetler alan ve rakiplerinin kayıplarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık farkı azaltamadı. Bu sonuçlar neticesinde tehlike hattından bir türlü kurtulamayan İzmir ekibinde Gökhan Karaaslan da beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar siyah-beyazlı ekibin başında 27 lig maçına çıkan 31 yaşındaki çalıştırıcı; bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyete imza attı. Böylece maç başına 0.78 puan ortalaması tutturan Karaaslan, iç sahada oynanan Altınordu maçının bitimiyle birlikte de istifaya davet edildi. Protestolar üzerine genç teknik adam doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Altay, sezon içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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