Altay'ın Süper Lig macerası kısa sürdü

İZMİR futbolunun 108 yaşındaki kulübü Altay, 18 yıl sonra döndüğü ve müthiş bir başlangıç yaptığı Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala kümede kalma ihtimalini tamamen kaybederek lige mendil salladı. Geçen sezon 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde hemşehrisi Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran İzmir temsilcisi bu sezon 2'nci haftayı 6 puanlı liderlik koltuğunda, 7'nci haftayı ise 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamladı. Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen ve takımı Süper Lig'e çıkarma sevinci yaşayan Mustafa Denizli, ilk haftalardaki müthiş performansları üzerine hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

Altay, Süper Lig'de 7'nci haftanın ardından çıktığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alınca Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı. Denizli'nin yerine göreve getirilen yardımcısı Mert Nobre, 3 yenilgi ile kazanamama serisini 16 haftaya taşıdı. Ligde 24'üncü haftada 2-0'lık zaferle sonuçlanan Göztepe derbisiyle dümene geçen teknik patron Serkan Özbalta ise 7 maçta 11 puan toplayıp istifa etti. Dördüncü teknik adam olarak takımın başına geçen Sinan Kaloğlu ise ilk deneyimini yaşadığı Altay'a şimdiye kadar çıktığı 5 maçta 4 puan kazandırdı. Altay'ı başkan olarak 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu ise 6'ncı görev senesinde istifa ettikten sonra küme düşme acısına ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Altay yarın evinde GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. İzmir ekibinde sözleşmelerini fesheden Paixao ve Bamba'nın ardından rapor alarak takımdan ayrılan Şilili forvet arkası Pinares ve Polonyalı kaleci Lis, kadro dışı olan Murat, sakatlığı süren Deniz ve Özgür forma giyemeyecek. Cezası biten Rodriguez ise görev alacak. Ligde küme düşmesi kesinleşen Altay ile geçen hafta kümede kalmayı garantileyen Giresunspor prestij mücadelesi verecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor