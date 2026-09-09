Haberler

Altay'da Ali'nin forma hasreti bitti

Altay'da Ali'nin forma hasreti bitti
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, 309 gün sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında evinde Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, 309 gün sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı. Geçen sezon son olarak 2 Kasım 2025'te Kütahyaspor deplasmanında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bahis soruşturmasında aldığı 9 ay hak mahrumiyeti cezası sonrası sezonu erken kapatmıştı.

Yeni sezon öncesi sözleşmesini yenileyen Ali, Denizli randevusuna takımın en tecrübeli oyuncusu olması nedeniyle kaptanlık pazubandını takarak çıktı. Futboluyla takımın yeni lideri olduğunu gösteren Ali Kızılkuyu, 21'inci dakikada attıkları golde Arif'e asist yaparak alkış topladı. Takıma geç katılması nedeniyle fiziksel açıdan henüz hazır olmayan deneyimle krampon 62'nci dakikada yerini genç Emirhan'a bıraktı. Ali'nin bu haftaki Karşıyaka derbisinde yine 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı

Felaketten 11 gün sonra ortaya çıkan görüntü
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler