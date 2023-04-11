Altay Altınordu derbisinde 31. randevu

Altay ile Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de 13 Nisan Perşembe günü oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

Altay ile Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de 13 Nisan Perşembe günü oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev rekabette Altınordu'nun üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında İzmir'in iki köklü kulübü Altınordu ve Altay, 13 Nisan Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapamayan iki takım da alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Özer yönetimindeki Altınordu, bu sezon 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 16 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Tuna Üzümcü yönetimindeki Altay ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 13. basamakta bulunuyor.

Rekabette üstünlük Altınordu'da

İki takım, pazar günü oynanacak derbiyle birlikte tarihlerinde 31. maçlarına çıkacak. Altınordu ve Altay arasında oynanan maçlarda, kırmızı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Altınordu oynanan 30 karşılaşmanın 13'ünde sahadan üstünlükle ayrılırken, 8 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Kalan 10 maç ise Altay'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan Altay, Altınordu'ya karşı aldığı 10 galibiyetin 6'sını deplasmanda aldı. Siyah-beyazlı ekip, böylece derbi tarihindeki aldığı galibiyetlerin yüzde 60'ını deplasman maçlarında almış oldu. - İZMİR