Alper Kınar'dan Beşiktaş uyarısı: Derbide tek çıkış üçlü savunma

Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından yaptığı değerlendirmelerde şampiyonluk yarışı, takım içi atmosferler ve yaklaşan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş– Fenerbahçe derbisine dair çarpıcı analizlerde bulundu. Galatasaray'ın ilk yarıyı rahat kapattığını belirten Kınar, Fenerbahçe'nin teknik ve mental olarak ciddi bir ivme yakaladığını vurgularken, Beşiktaş'ın saha içi ve tribünlerde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

GALATASARAY İSTİKRARI, FENERBAHÇE'DE RUH VE LİDERLİK ÖNE ÇIKIYOR

Alper Kınar, Galatasaray'ın ligin ilk yarısını kontrollü ve rahat bir şekilde tamamladığını belirterek sarı-kırmızılıların istikrarlı görüntüsüne vurgu yaptı. Fenerbahçe cephesinde ise teknik direktör değişiminin ardından takımın bambaşka bir ruh yakaladığını ifade eden Kınar, olumsuz geçen Mourinho döneminin ardından Tedesco ile birlikte saha içinde daha enerjik ve organize bir yapı oluştuğunu söyledi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun liderliğine ayrıca dikkat çeken Kınar, İspanyol oyuncunun takım içindeki yönlendirici rolünün sahaya net şekilde yansıdığını dile getirdi. Talisca'nın da sarı-lacivertli forma altında yeniden doğduğunu belirten Kınar, yıldız futbolcunun Beşiktaş'taki en iyi dönemlerini hatırlatan bir performans sergilediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA KAOS, TRİBÜNLERDE SESSİZLİK VE MANEVİ KOPUŞ

Beşiktaş'ın son haftalardaki görüntüsünü sert sözlerle eleştiren Alper Kınar, siyah-beyazlıların taraftarını mutlu edemediğini ve kulübün manevi ruhundan uzaklaştığını savundu. Tribünlerin sessizliğine dikkat çeken Kınar, Beşiktaş taraftarının adeta elini ayağını çektiğini ve bu durumun saha içine de olumsuz yansıdığını söyledi.

Kınar'a göre Beşiktaş'ın içinde bulunduğu kaotik ortam, küçük bir hakem hatasında bile büyük infiallere yol açabilecek kırılgan bir yapı oluşturuyor. Bu psikolojik baskının hem futbolcuları hem de teknik heyeti zorladığını belirten Kınar, kulübün yeniden özüne dönmesi gerektiğini vurguladı.

DERBİ ÖNCESİ NET MESAJ: BEŞİKTAŞ ÜÇLÜ SAVUNMAYLA ÇIKMALI

Yaklaşan Beşiktaş–Fenerbahçe derbisine özel bir parantez açan Alper Kınar, taktik tercihin maçın kaderini belirleyeceğini ifade etti. " Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Fenerbahçe karşısına üçlü savunmayla çıkarım" diyen Kınar, dörtlü savunmayla oynanması halinde Beşiktaş'ın şansının çok düşük olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin hücum gücü ve geçiş oyunundaki etkinliğine dikkat çeken Kınar, savunmada ekstra önlemler alınmaması halinde siyah-beyazlıların ciddi sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi. Şampiyonluk yarışına dair genel değerlendirmesinde ise Kınar, "Fenerbahçe, camia içindeki olumsuzlukları aşabilirse bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalar" sözleriyle sarı-lacivertlilerin iddiasını net şekilde ortaya koydu.