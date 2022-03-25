Almanlar yıkımı yaşadı! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti

Köln forması giyen Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti. Almanya'nın alt yaş gruplarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın A Milli Takım davetini reddetti.

STEFAN KUNTZ'UN ÖĞRENCİSİYDİ

Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti. Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak.

"ÜLKEM ADINA HER MİLLİ MAÇTA, HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Salih Özcan, Türkiye'yi seçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ailemle defalarca konuştuk ve sonunda inanarak bu kararı verdim: Türkiye için oynamak istiyorum. Takımımız, taraftarlarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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