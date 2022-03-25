Almanlar yıkımı yaşadı! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanlar yıkımı yaşadı! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Türkiye ve Almanya milli takımlarından davet alan Köln'ün yıldızı Salih Özcan tercihini yaptı. 24 yaşındaki ofansif orta saha Türkiye A Milli Takımı'nı seçti. Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti.

Köln forması giyen Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti. Almanya'nın alt yaş gruplarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın A Milli Takım davetini reddetti.

STEFAN KUNTZ'UN ÖĞRENCİSİYDİ

Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti. Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak.

Almanlar yıkımı yaşadı! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti

Almanlar yıkımı yaşadı! Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti

"ÜLKEM ADINA HER MİLLİ MAÇTA, HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Salih Özcan, Türkiye'yi seçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ailemle defalarca konuştuk ve sonunda inanarak bu kararı verdim: Türkiye için oynamak istiyorum. Takımımız, taraftarlarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Almanya Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı, Salih Özcan, Türkiye, Almanya, Spor, Haberler

title