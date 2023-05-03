Alican Özfesli: 'Hedefim bir kulübün oyuncusu olmak, kiralık olarak sağa sola gitmek değil'

Erzurumspor Futbol Kulübü'nün başarılı futbolcusu Alican Özfesli, gelecek sezon herhangi bir takımda kiralık olarak forma giymek istemediğini dile getirerek, bonservisinin bulunduğu takımda oynamak istediğini söyledi. Alican, Samsunspor ile Süper Lig'e yükselen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nu başarısından dolayı tebrik ederek, "Hüseyin Eroğlu gördüğüm en iyi hocalardan bir tanesi" dedi.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Alican Özfesli, sezonun geri kalanı ve kariyer planlaması hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Statlarının depreme dayanıksız olması sebebiyle sürekli farklı stadyumlarda oynadıklarını dile getiren Özfesli, buna rağmen savaştıklarını aktararak, "Ülke olarak acı bir yaşadık. Ölenler için Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. O gün büyük bir acı yaşadık. Takım olarak oradakiler kadar etkilenmedik. İnsanlar ailesini, çocuklarını kaybetti. İnşallah ülke olarak yaralarımızı sararız. Bizim stadımız da depreme dayanıksız diye maçlarımızı stadımızda oynayamıyoruz. Biz de her maçımızı İstanbul'da, içerde oynamamız gereken maçımızı Rize'de oynadık. Bu süreçte böyle bir yol çiziyoruz. Taraftarımızdan uzak kalıyoruz. Aslında bizim için zor bir süreç. Sürekli deplasman gibi oluyor. Buna rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz, savaşıyoruz. Mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefim bir kulübün oyuncusu olmak, kiralık olarak sağa sola gitmek değil"

Gelecek sezon herhangi bir takımda kiralık olarak forma giymek istemediğinin altını çizen başarılı futbolcu, bonservisinin olduğu takımda oynamak istediğini belirterek, "Öncelikli hedefim Başakşehir'de oynamam. Ben oranın futbolcusuyum. 4 senedir kiralık gidiyorum. İlk önce Hatay, ondan sonra Bolu, geçen sene Erzurum, bu sene tekrar Erzurumspor. Önceliğim Başakşehir'de oynayabilmek. Ben artık bir kulübün oyuncusu olmak istiyorum. Oynadığım kulübün oyuncusu olmak istiyorum. Erzurumspor da olsa kiralık olarak Erzurumspor'a gelmek istemiyorum. Erzurumspor'un futbolcusu olmak istiyorum. Hedefim bir kulübün oyuncusu olmak, kiralık sağa sola gitmek değil. İnşallah seneye bunun güzel iletişim ile çözeceğimi düşünüyorum. Tabi, Erzurumspor'da da olmak isterim" değerlendirmesini yaptı.

"Hüseyin Eroğlu gördüğüm en iyi hocalardan bir tanesi"

Özfesli, eski hocası olan ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederek, "Altınordu'da ben sadece A takımda değil, altyapıda da Hüseyin hocamla çalıştım. Bucaspor'dan bu yana Hüseyin hocamla çalıştım. Seyit Mehmet Özkan başkanımız o zaman Altınordu'yu almıştı. Altınordu'ya hocalar, oyuncular hep beraber geçtik. Hüseyin hoca çok iyi. Gördüğüm en iyi hocalardan bir tanesi. Bu sene de Samsunspor camiasına gitti. Orada da çalışmasının, bilgisinin meyvesini aldı diyebilirim. Hüseyin hocamı tebrik ediyorum. İnşallah daha da başarılı yıllar geçirir" cümlelerine yer verdi.

"Hakemler de en iyi kararları vermek ister"

Spor Toto 1. Lig'deki hakem performanslarıyla alakalı da konuşan Alican, "Hakemlere fazla girmek istemiyorum. Onlar da stresli dönemdeler. Maçlarda sürekli sıkıntılı pozisyonlar oluyor. Onlar da en iyi kararları vermek ister. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah daha iyi maçlar yönetirler" diyerek açıklamasını noktaladı. - İSTANBUL