Aliağaspor FK, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında Aliağaspor FK, evinde oynadığı karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Aliağaspor'un gollerini Harun Kavaklıdere attı.
Hakemler : Mehmet Eren Küçükkeçeci,Burak Doğru, Uğur Çakmak
Stat: Aliağa Atatürk
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş (Erhan Kartal dk. 69), Musa Şahindere (Oktay Kanca dk. 82), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan dk. 69), Harun Kavaklıdere (Eray Akar dk. 82), Mustafa Saymak (Hakan Demir dk. 46), Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Oktay Kancı, Hakan Demir, Eray Akar, Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Malik Karaahmet
Teknik Direktör: Polat Cetin
Kahramanmaraş İstiklal Spor: Aydın Bağ, Hasan Hatipoğlu, Alpaslan Öztürk, Kerem Kaya, Serdar Cansu, Kubilay Sönmez, Sadık Baş (Ali Han Tuncer dk. 65), Muhammed Akarslan (Arda Çolak dk. 82), Eray Karataş, Muhammet İmre, Kemal Rüzgar
Yedekler: Murat Akşit, Ali Han Tunçer, İbrahim Has, Ramazan Kaplan, Bülent Uzun, Ömer Bircan Camcı, İsmail Erdoğan, Arda Çolak
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 15 ve 45) (Aliağaspor FK), Kemal Rüzgar (dk. 17) (Kahramanmaraş İstiklal Spor)
Sarı kartlar: Musa Şahindere, Eray Akar (Aliağaspor FK), Kubilay Sönmez (Kahramanmaraş İstiklal Spor) - İZMİR