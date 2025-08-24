Aliağaspor FK, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında Aliağaspor FK, evinde oynadığı karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Aliağaspor'un gollerini Harun Kavaklıdere attı.

TFF 2. Lig kırmızı Grup ilk hafta maçında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler : Mehmet Eren Küçükkeçeci,Burak Doğru, Uğur Çakmak

Stat: Aliağa Atatürk

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Sergen Piçinciol, Yusuf Erdem Gümüş (Erhan Kartal dk. 69), Musa Şahindere (Oktay Kanca dk. 82), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan dk. 69), Harun Kavaklıdere (Eray Akar dk. 82), Mustafa Saymak (Hakan Demir dk. 46), Muammer Sarıkaya, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Oktay Kancı, Hakan Demir, Eray Akar, Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Malik Karaahmet

Teknik Direktör: Polat Cetin

Kahramanmaraş İstiklal Spor: Aydın Bağ, Hasan Hatipoğlu, Alpaslan Öztürk, Kerem Kaya, Serdar Cansu, Kubilay Sönmez, Sadık Baş (Ali Han Tuncer dk. 65), Muhammed Akarslan (Arda Çolak dk. 82), Eray Karataş, Muhammet İmre, Kemal Rüzgar

Yedekler: Murat Akşit, Ali Han Tunçer, İbrahim Has, Ramazan Kaplan, Bülent Uzun, Ömer Bircan Camcı, İsmail Erdoğan, Arda Çolak

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 15 ve 45) (Aliağaspor FK), Kemal Rüzgar (dk. 17) (Kahramanmaraş İstiklal Spor)

Sarı kartlar: Musa Şahindere, Eray Akar (Aliağaspor FK), Kubilay Sönmez (Kahramanmaraş İstiklal Spor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
