Aliağa Petkimspor'un yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un yeni sezon öncesi hazırlık programı netleşti. İzmir ekibi, Beşiktaş, Darüşşafaka, Çağdaş Bodrum ve P. Karşıyaka ile maç yapacak. Ayrıca Ege Cup ve Yalçın Efe Turnuvası'nda da mücadele edecek.