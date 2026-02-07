Haberler

Petkimspor ligde çıkış arıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, Türk Telekom ile kritik bir maça çıkacak. İzmir ekibi, son altı maçını kaybetmesine rağmen düşme hattından uzak kalmaya çalışıyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Avrupa'da gösterdiği iyi performansın aksine kötü sonuçlar alıp alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Ligde son 6 maçını kaybeden İzmir ekibi 18 haftada 5 galibiyetle düşme hattının kıl payı üzerinde yer alıyor. Türk Telekom ise 12 galibiyetle Play-Off barajında bulunuyor.

