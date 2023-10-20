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Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 81-67 mağlup etti. Misafir takım, ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve maçı kazandı.