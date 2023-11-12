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Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yendi. Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın 5. dakikasında 13-9 üstünlük kurarak farkı 15 sayıya çıkardı ve maçı kontrol altına aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yendi.

Hakemler Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Zoriks 13, Tayfun Erülkü, Thomas 26, Aldridge 9, Simmons 12, Emre Tanışan 3, Efianayi 26, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor

Başantrenör: Burak Gören

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Dorukhan Engindeniz 9, Berkay Sinirlioğlu 10, Anderson 9, Luther 10, Terry 14, Cruz 12, Kaan Sarıaslan 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz 4

Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir

1. Periyot: 29-15 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 51-45 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 76-62 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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