Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Glint Manisa Basket'i 100-87 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları 22-16, 56-35 ve 76-54 şeklinde sonuçlandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Aliağa Petkimspor: Efianayi 29, Franke 12, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 6, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 7, Floyd 4, Flowers 14

Glint Manisa Basket: Stevenson 2, Smith 15, Altan Çamoğlu, Johnson 10, Pereira 14, Yiğit Onan 11, Starks 2, Mintz 28, Buğra Çal 3, Martin 2

1. Periyot: 22-16

Devre: 56-35

3. Periyot: 76-54

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
