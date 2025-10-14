Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Romanya Takımını Ağırlıyor

FIBA Europe Cup'ta Türkiye'yi temsil eden Aliağa Petkimspor, C Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov'u konuk edecek.

Avrupa arenasında başarılı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Aliağa Petkimspor, grubunu lider tamamlayarak doğrudan ikinci tura yükselmeyi amaçlıyor. C Grubu'nda yer alan Petkimspor, ikinci maçında 22 Ekim'de deplasmanda Petrolina AEK ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, üçüncü haftada ise 29 Ekim'de CSM CSU Oradea'yı sahasında ağırlayacak. Aliağa ekibi, 5 Kasım'da Brasov deplasmanına, 12 Kasım'da evinde Petrolina AEK karşısına çıkacak. Aliağa Petkimspor, C Grubu'ndaki son maçını 19 Kasım'da Oradea deplasmanında oynayacak.

Geçen sezon Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçerek son 16 takım arasına kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Stanley Whittaker'ın yerine yeni transfer edilen guard Philip Scrubb, ilk kez forma giyecek. - İZMİR