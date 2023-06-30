Aliağa Petkimspor, Emre Tanışan'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Tofaş'tan pivot Emre Tanışan'ı transfer etti. Aliağa ekibi, daha önce de David Efianayi, Yunus Emre Sonsırma, Tayfun Erülkü ve Kristers Zoriks ile anlaşmıştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde 5'inci imzayı Tofaş'tan pivot Emre Tanışan'a attırdı. İzmir temsilcisi transferle ilgili, "Ailemize hoş geldin Emre Tanışan. Geçtiğimiz sezon Tofaş forması giyen power forward Emre Tanışan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. Tofaş altyapısında yetişen 2.06 boyunda ve 24 yaşındaki basketbolcu geçen sezon ligde 3.87 sayı ve 2.57 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

Aliağa ekibi dış transferde daha önce David Efianayi, Yunus Emre Sonsırma, Tayfun Erülkü ve Kristers Zoriks ile iç transferde ise Peyton Aldridge ile anlaştı. Başantrenör Burak Gören'le yola devam etme kararı alan Petkimspor'da geçen sezon forma giyen Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin ile yollar ayrıldı.