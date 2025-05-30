Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören ile Ayrılık

Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören ile Ayrılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, üç sezondur kulübün başantrenörlüğünü yürüten Burak Gören ile yollarını ayırdı. Kulüp, Gören'in emeklerine teşekkür ederek gelecekteki kariyerine başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, Başantrenör Burak Gören ile yollar ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'dan konuya ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzde görev yapan, takımımıza Basketbol Süper Ligi'nde play-off ve Avrupa kupalarında son 16 heyecanı yaşatan başantrenörümüz Burak Gören'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Burak Gören yönetiminde Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşarken, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa arenasına adım atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı. Bu sezon ise Play-In hakkını son maçta kaçıran İzmir ekibi, yeni sezon için teknik ekipte değişiklik kararı aldı.

İzmir temsilcisinin, yeni sezon için yabancı antrenör arayışlarına girdi. Aliağa Petkimspor'un Polonyalı Başantrenör Anwil Wloclawek ve Selçuk Ernak ile görüştüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'a transferi yalanlandı

Galatasaray'a transferi yalanlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.