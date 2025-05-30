Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören ile Ayrılık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, Başantrenör Burak Gören ile yollar ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'dan konuya ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur kulübümüzde görev yapan, takımımıza Basketbol Süper Ligi'nde play-off ve Avrupa kupalarında son 16 heyecanı yaşatan başantrenörümüz Burak Gören'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Burak Gören yönetiminde Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşarken, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa arenasına adım atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı. Bu sezon ise Play-In hakkını son maçta kaçıran İzmir ekibi, yeni sezon için teknik ekipte değişiklik kararı aldı.

İzmir temsilcisinin, yeni sezon için yabancı antrenör arayışlarına girdi. Aliağa Petkimspor'un Polonyalı Başantrenör Anwil Wloclawek ve Selçuk Ernak ile görüştüğü öğrenildi. - İZMİR