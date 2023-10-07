Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 91-80 kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Bahçeşehir hızlı başladı ve ilk periyotu 29-15 önde tamamladı. Oyuna ortak olmak isteyen İzmir temsilcisi, ikinci periyotta 4 sayılık fark yaptı ve devre arasına 46-36'lık ev sahibinin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta iki takım da 22'şer sayı bulurken 10 sayılık fark son periyota taşındı. Müsabakanın son periyotunda Aliağa Petkimspor istediği sayılara bulamayınca Bahçeşehir Koleji karşılaşmayı 91-80 kazanmayı başardı.

Petkimspor'da üç oyuncu çift hanelere çıktı

Aliağa Petkimspor'da David Efianayi, 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken Jeremy Simmons ve Yunus Sonsırma da 10'ar sayılık katkı verdi. Ev sahibi ekipte ise Jerry Boutsiele 18, Tyler Cavanaugh 17, Axel Bouteille 14 ve Can Maxim Mutaf ise 12 sayı üretti. - İZMİR