Aliağa Petkimspor, A. Efes'e yenilerek iç sahada ilk mağlubiyetini aldı

Aliağa Petkimspor, 10. hafta mücadelesinde konuk ettiği A. Efes'e kaybederek bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk iç saha yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 10. hafta mücadelesinde A. Efes ile karşı karşıya geldi. Rakibine 101-92 mağlup olan İzmir ekibi, bu sonuçla birlikte iç sahada oynadığı 5. maçında ilk yenilgisini almış oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de yaptığı açıklamada, "Salona gelerek tüm desteğini veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sezon başından beri tüm şartlarda sınırsız bir şekilde yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden oyuncularımla ve takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, ligde oynadığı son 3 maçını da kaybederek puan tablosunda 7. sıraya kadar geriledi. - İZMİR