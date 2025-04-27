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Aliağa Futbol, Namağlup Şampiyonlukla 2. Lig'e Yükseldi

Aliağa Futbol, Namağlup Şampiyonlukla 2. Lig'e Yükseldi
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Geçen sezonu namağlup kapatan Aliağa Futbol, bu sezon da aynı başarıyı göstererek 2. Lig'e yükseldi. 3. Grup'ta son haftaya lider giren rakiplerinin puan kaybetmesiyle şampiyonluğu elde etti.

Geçen sezon olduğu gibi bu seneyi de namağlup kapatarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol, profesyonel liglerde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.

Bu yıl 3. Grup'ta 29 hafta boyunca hiç lider olamayan Aliağa Futbol, son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmir ekibi, 19. haftada lider 52 Orduspor FK'nin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezon sonunda 2. Lig vizesi aldı.

Aliağa Futbol, 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezonu yine namağlup tamamlamasına rağmen ligde 2. sırada kaldı ve play-off'ta bir üst lige çıkamadı.

Profesyonel liglerde 11. namağlup şampiyon

Yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaşan 11. takım olan Aliağa Futbol'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 haftalık periyodu namağlup tamamlamıştı.

1983-1984 sezonunda Malatyaspor, 1. Lig'de 30 haftayı, 2020-2021'de Manisa FK de 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 müsabakayı namağlup bitirmişti.

3. Lig'de 1972-1973'te Erzurumspor, 1984-1985'te Düzce Kervan Doğanspor ile Erzincanspor, 1985-1986'da Çarşambaspor ile Kuşadasıspor, 1989-1990'da Yalovaspor, 1990-1991'de Tarsus İdmanyurdu, yenilgisiz şampiyonluk yaşadı.

Namağlup şampiyonlar

Profesyonel liglerde namağlup şampiyonluk yaşayanlar takımların performansları şöyle:

TakımlarOGBMAYPSezonLig
Beşiktaş3023705820761991-1992Süper Lig
Malatyaspor302370529531983-19841. Lig
Manisa FK36241208422842020-20212. Lig Beyaz Grup
Erzurumspor241770449411972-19733. Lig Yeşil Grup
Düzce Kervan Doğanspor181350353311984-19853. Lig 7. Grup
Erzincanspor141040336241984-19853. Lig 10. Grup
Çarşambaspor2215704913371985-19863. Lig 4. Grup
Kuşadasıspor2417705310411985-19863. Lig 7. Grup
Yalovaspor281990569661989-19903. Lig 9. Grup
Tarsus İdmanyurdu34241007712821990-19913. Lig 3. Grup
Aliağa Futbol30171305413642024-20253. Lig 3. Grup
Not: Tablodaki takımların puanları oynadıkları sezonun puan sistemine göre yazılmıştır.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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