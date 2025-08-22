Aliağa Futbol Kulübü'nin Işıklandırma Çalışmaları Geçikti

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanan Aliağa Futbol Kulübü, stadındaki ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor'u pazar günü saat 17.00'de ağırlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışında çok iddialı bir kadro kuran ligin yeni ekibi Aliağa Futbol Kulübü'nün stadındaki ışıklandırma çalışmaları yetişmedi. Aliağa Atatürk Stadı'nda ışıklandırma sisteminin montajı devam ederken, sarı-siyahlılar ışıklandırma ilk haftaya yetişmediği için pazar günü Kahramanmaraş İstiklalspor'u saat 17.00'de ağırlayacak. Aliağa ekibi geçen sezon 3'üncü Lig'de namağlup şampiyon olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
