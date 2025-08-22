Aliağa Futbol Kulübü'nin Işıklandırma Çalışmaları Geçikti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışında çok iddialı bir kadro kuran ligin yeni ekibi Aliağa Futbol Kulübü'nün stadındaki ışıklandırma çalışmaları yetişmedi. Aliağa Atatürk Stadı'nda ışıklandırma sisteminin montajı devam ederken, sarı-siyahlılar ışıklandırma ilk haftaya yetişmediği için pazar günü Kahramanmaraş İstiklalspor'u saat 17.00'de ağırlayacak. Aliağa ekibi geçen sezon 3'üncü Lig'de namağlup şampiyon olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor