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Aliağa Futbol Kulübü Namağlup Şampiyonluk Kupasını Aldı

Aliağa Futbol Kulübü Namağlup Şampiyonluk Kupasını Aldı
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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup olarak şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol Kulübü, kupasını Aliağa'daki tesislerinde düzenlenen bir törenle aldı. TFF yetkilileri ve kulüp yöneticileri açılışta hazır bulundu.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol, kupasına kavuştu. Şampiyonun son hafta belli olması nedeniyle stadyumda tören yapılmazken, şampiyonluk kupası kulübün Aliağa'daki tesislerine getirilerek Sarı-siyahlılara teslim edildi. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin verdi. Törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF İzmir Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, Aliağa Futbol A.Ş. Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık hazır bulundu. Aliağa ekibi profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu namağlup tamamlayıp geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı şampiyonluğa bu yıl son hafta lider Ayvalıkgücü Belediyespor'u geçerek uzanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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