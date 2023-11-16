Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı: Şampiyonluk Parolasıyla Yola Devam Ediyoruz

Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, takımın şampiyonluk hedefiyle kurulduğunu ve liderlik koltuğunu ele geçirdiklerini belirtti. Şapçı, oyuncularının karakterli ve çalışkan olduğunu vurgulayarak, taraftarlardan daha fazla destek istedi.

Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, şampiyonluk parolasıyla kurulmuş bir takım olduklarını belirterek, "İlk maçımızda beraberlik almamıza rağmen seri galibiyetlerle hedeflediğimiz liderlik koltuğunu ele geçirdik" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ilk 10 hafta itibariyle ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı da yoluna kayıpsız devam sarı-siyahlı takımın mevcut durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Aliağa FK'ya güvendiğini dile getiren Şapçı, "Yenilmezlik serisinin devam edeceğine inanıyorum, Aliağa'ya ve takımıma çok güveniyorum. Sadece bu ligde değil üst liglere çıkınca da iddialı olan bir Aliağa FK olacak" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmak için kazanmaya devam edeceğiz"

Ekibiyle gurur duyduğunu belirten Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Müsabakaları kazanmak için çok iyi bir ekibim var. Öncelikle onlarla gurur duyuyorum. Hemen her maç aynı mücadeleyi sahaya yansıtan ve sergileyen bir ekibim var. İnşallah bundan sonra da yenilmeyeceğiz. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Yenilgi almama serimizi uzatabildiğimiz kadar uzatmak istiyoruz. Şampiyon olmak için de her maçı kazanmaya çalışacağız. Oyuncu grubumuz çok karakterli ve çok çalışkan bir grup. Ancak buradaki en büyük pay Aliağa Belediye Başkanımız ve yönetimimizin, bize çok güzel bir ortam hazırlıyorlar. Oyuncu kardeşlerimiz de bu ortam içerisinde son derece mutlu ve keyifli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Üç yıllık bir projeye göre oyuncular transfer ettiklerini aktaran Şapçı, "Aldığımız oyuncuların çoğu 20 ile 22 yaş aralığında. Çok büyük potansiyelleri var. Onların da bu takımla beraber üst liglere yani Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig'e kadar yürüyeceklerine inanıyoruz. O yüzden de böyle bir kadro kurduk. Takımımızın uyumu da şartlarımız da çok iyi. Hedefimiz de belli. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz"

Aliağa FK taraftarlarından daha fazla destek istediklerini vurgulayan Teknik Direktör Şapçı, "Onlardan bunu özellikle istiyorum. Taraftar grubumuza çok teşekkür ediyorum. Her yerde biz destekliyorlar. Ama Aliağa'dan daha fazla destek bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Onlar da inşallah tribüne gelecekler ve bizimle beraber şampiyonluk yürüyüşümüze ortak olacaklar" cümlelerine yer verdi.

Son olarak da hafta sonu oynanacak Mardin 1969 maçına değinen Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluk parolasıyla kurulmuş ve iyi oyunculara sahip bir takım. Son üç dört haftadır iyi sonuçlar almadılar. Çok dikkat etmemiz gereken ve çok ciddiye almamız gereken bir rakip. İyi oynamak, iyi mücadele etmek zorundayız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak seyircimizin desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyorum." - İZMİR