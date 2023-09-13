Aliağa FK, hazırlık maçında Çanspor'u 4-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, Çanspor ile yaptığı hazırlık maçında 4-1 galip geldi. Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından oyuncularının fiziksel durumlarını denemek adına iyi bir sınav olduğunu belirtti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, hazırlık maçında karşılaştığı Çanspor'u 4-1 mağlup etti.

Yeni sezonun ilk maçında Kepez Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Aliağa FK, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çanspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk yarıda skoru 4-0'a getirdi. Müsabakanın ikinci yarısında konuk ekip Çanspor bir gol buldu ve mücadele Aliağa FK'nın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Cumartesi günü ligin açılış maçında süre alamayan oyuncularımızı hazır tutmak ve fiziksel durumlarını denemek adına güzel bir karşılaşma oldu. Hemen hemen takımdaki herkese süre verdik. Rakip genç ve dinamik bir takımdı. Edirne karşılaşması öncesi bizim için iyi bir sınav oldu. Sıradaki hedefimiz ligin ikinci haftasından İzmir'e galibiyetle dönmek" şeklinde konuştu. - İZMİR