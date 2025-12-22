Aliağa FK, devreye formsuz girdi

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak devre arasına formsuz bir şekilde girdi.

"TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, devre arasına istediği gibi bir giriş yapamadı. Sezonun büyük bölümünde başarılı bir performans sergileyen İzmir ekibi, ilk 10 haftada etkili bir oyun ortaya koydu. Bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, zirve mücadelesi verdi. Ancak ilerleyen haftalarda yaşanan düşüş, üst üste kötü sonuçlarla birleşince Aliağa FK zirve takibinden uzaklaşarak play-off mücadelesi vermeye başladı. Şu anda 4. sırada bulunan İzmir ekibi, devre arası öncesindeki son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formsuz bir şekilde devre arasına girdi.

İç ve dış sahada iki farklı performans

Aliağa FK, devre arasına kadar oynanan 17 maçta iki farklı performans sergiledi. İzmir ekibi, özellikle iç ve dış sahada farklı bir oyun ortaya koydu. Evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Deplasmanda ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı; 9 dış saha maçında yalnızca 2 galibiyet alan Aliağa FK, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Böylece İzmir ekibi, iç ve dış sahada tamamen zıt performanslar sergilemiş oldu. - İZMİR