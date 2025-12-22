Haberler

Aliağa FK, devreye formsuz girdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, devre arasına 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle girerek formsuz bir dönemi geride bıraktı. İlk 10 hafta üst sıralarda yer alan İzmir ekibi, son maçlardaki kötü performansla playoff mücadelesine odaklanmak zorunda kaldı.

"TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, devre arasına istediği gibi bir giriş yapamadı. Sezonun büyük bölümünde başarılı bir performans sergileyen İzmir ekibi, ilk 10 haftada etkili bir oyun ortaya koydu. Bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, zirve mücadelesi verdi. Ancak ilerleyen haftalarda yaşanan düşüş, üst üste kötü sonuçlarla birleşince Aliağa FK zirve takibinden uzaklaşarak play-off mücadelesi vermeye başladı. Şu anda 4. sırada bulunan İzmir ekibi, devre arası öncesindeki son üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak formsuz bir şekilde devre arasına girdi.

İç ve dış sahada iki farklı performans

Aliağa FK, devre arasına kadar oynanan 17 maçta iki farklı performans sergiledi. İzmir ekibi, özellikle iç ve dış sahada farklı bir oyun ortaya koydu. Evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Deplasmanda ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı; 9 dış saha maçında yalnızca 2 galibiyet alan Aliağa FK, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Böylece İzmir ekibi, iç ve dış sahada tamamen zıt performanslar sergilemiş oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
