Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, hedefindeki yıldızlara artık imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Bu yıldızlardan bir tanesi de Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri.

SEVILLA İLE ANLAŞILDI

Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun forvetteki 1 numaralı isteği olan Youssef En-Nesyri için tüm şartları zorladı. Sevilla ile yapılan pazarlıklar sonunda anlaşma sağlandı.

ALİ KOÇ BİZZAT DEVREDE

Fenerbahçe, 27 yaşındaki golcüye teklifini yaptı. Al-Qadsiah'ın da istediği En Nesyri, düşünmek için süre istedi. Ancak oyuncunun menajeri, daha önce anlaşma sağlanan rakamdan fazlasını talep etti, Mario Branco bu talebi geri çevirdi. Süreç iyice uzayınca Ali Koç devreye girdi.

"BU TRANSFERİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN"

Fanatik'in haberine göre; Koç, Mourinho'nun en çok istediği isim olan Youssef En-Nesyri için kurmaylarına talimat verdi. Başkanın, Branco ve transferle ilgilenen yöneticilerle görüşme gerçekleştirip, "En-Nesyri transferi çok uzadı. Mourinho çok istiyor. Ne gerekiyorsa yapın, bu işi bir an önce bitirin" dediği öğrenildi.

LUGANO MAÇINDA SAHADA OLMASI HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçına 23 Temmuz'da Lugano karşısında çıkacak. Bu tur için UEFA'ya kadrolar 18 Temmuz'da bildirilecek ancak ilk maçtan 24 saat öncesine kadar 2 yeni oyuncu daha eklenebilecek. Ali Koç, Faslı yıldızın Lugano ile oynanacak eşleşmede sahada olmasını çok istiyor.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve BU karşılaşmalarda 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Faslı forvetin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.