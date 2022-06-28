Ali Koç'tan sonra başkan olarak Murat Ülker'i istiyorlardı! Türkiye'nin en zengini, taraftara kötü haberi verdi

Türkiye'nin en zengin kişisi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Netmiyiz YouTube kanalında Ali Atıf Bir'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'yi değerlendiren Ülker, sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapıp yapmayacağına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANLIK GİBİ BİR KABİLİYETİM YOK"

Murat Ülker, kendisine sarı-lacivertli taraftarların Fenerbahçe Başkanlığını yakıştırdığına ilişkin soruya, "Başkanlık gibi bir kabiliyetim yok ki? Ben fazla şut çekerdim. Hatta şut çekerdim kaleciler bırakır giderdi. O zaman toplar meşindi ve toplar ağırlaşıyordu." dedi.

"İÇTİĞİM ÇAY VE KAHVE KADAR KOYU FENERBAHÇELİYİM"

Ali Atıf Bir'in, "Gerçekten koyu Fenerbahçeli misiniz?" şeklindeki sorusuna Murat Ülker, "İçtiğim çay ve kahve kadar Fenerbahçeliyim. Futbol işini yapabileceğime inanmıyorum. Başka işlerim var, o zaman onları yapamam. Herkes eninde sonunda Fenerbahçeli olacak. Tabii ki. Neden olmasın? Herkes Fenerbahçeli olsun" ifadelerini kullandı.

Görsel: Netmiyiz (YouTube Kanalı)

"BENİM KUŞAĞIMIN HEPSİ FENERBAHÇELİDİR"

Nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatan Murat Ülker, "Dayım Fenerbahçeliydi. Maça gittik, hoşuma gitti. Benim kuşağımın hepsi Fenerbahçelidir. Fenerbahçeli olmak iyi şey" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONU KUTLAMAK NORMAL BİR ŞEY"

Öte yandan Murat Ülker, şampiyon olan takımın kutlanmasının çok normal olduğunu belirterek, "Şampiyonu kutlamak normal bir şey. Adam şampiyon olmuş. Biz şampiyon olsaydık iyi olurdu ama olmadıktan sonra konuşmanın anlamı yok. İnşallah yeni sezonda oluruz" dedi.

Görsel: Netmiyiz (YouTube Kanalı)

"BAZEN FUTBOLDA MAÇLAR ZEVKSİZ GEÇİYOR"

Sporda kendisini kızdıran şeylerin sorulması üzerine Ülker, "Futbolda birçok tartışma var. Ofsayt, faul... O kadar çok faul oluyor ki oynayamıyorlar. o da bir taktik. Böyle kazanılan şampiyonluklar da var. Özellikle baskette. Bazen futbolda maçlar zevksiz geçiyor. Hatta diyorum ki daha fazla gol olması için sahaya iki top mu koysak? Birinci ve ikinci top" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE HER YIL ŞAMPİYON OLSUN"

"Ben maça fotoğraf çektirmek için değil, fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tabii bu bir tercih meselesi. Ben fotoğrafıma bakınca beğenmiyorum. Yakışıklı olsam koyardım" diyen Murat Ülker, yeni sezon öncesinde temennisini de paylaştı. Ülker, "Daha sezon açılmadı. Fenerbahçe her yıl şampiyon olsun. İtirazınız mı var? Demiştim, herkes Fenerbahçeli olacak diye" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker

"TÜRKİYE'NİN EN BORÇLUSU BENİM"

Kulüplere olan desteğinin hatırlatılmasının ardından ise Ülker, "Ben bankalara borç ödüyorum. Bana göre Türkiye'nin en borçlusu benim. Tevatüre göre de en zengin benim. Spora destek veriyorum. Bütün statlarda localarımız var. Ağırlamalar da yapıyoruz. Şu anda Fenerbahçe kulübü iyi yönetiliyor. Nesi var ki? Bir soru yoktu ki cevabı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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