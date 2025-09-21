Ali Koç'tan Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Büyük hata yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler hakkında yaptığı açıklamanın yanlış ve hata olduğunu söyledi.

"GECE YARISI AÇIKLAMA YAPACAK KADAR..."

Ali Koç seçim günü HT Spor canlı yayınında "Trabzonspor maçında olanları takip edemedim. Başkanın okumalarını gazeteden okudum. Trabzon maçındaki pozisyon garip duruyor ama sırf onun için yaygara kopuyorsa, Türkiye'de ne pozisyonlar yaşandı kardeşim ya? Her Trabzon maçına giden hakem tedirgin olacak.

Böyle şiddetli bir çağrıyı gece yarısı yapmayı gerektirecek seviyede bir sıkıntı mı? Bilemiyorum! Bana dedem 'Önemli bir karar vermeden, mektup yazıyorsan, karar alıyorsan bir gece üzerine yat' derdi.

Okuduklarım hayret verici! Başka hakemler Trabzonspor maçı yönetirken ne düşünecek? 'Aman aman! Onları tutalım, başımıza iş gelmesin' diye düşünmezler mi?" ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU BÜYÜK HATA YAPTI"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Federasyon başkanı büyük hata yaptı! Belki iyi niyetle yaptı ama büyük hata yaptı! Sen, bana bütün Türkiye'nin iki penaltı verdiği pozisyonu, MHK'nin yabancılara yazdırdığı iki parça paragrafla geçiştiriyorsun; 'Jayden Oosterwolde kendini yere attı, el doğal konumdaydı...' Başkana 'Bırak sen onu, senin gözün ne görüyor? Bu kadar senedir futbolun içindesin, bırak sen adamın yazdığını' dedim.

Bizim pozisyonu o şekilde ele alan başkan, Trabzonspor maçındaki pozisyonu bu şekilde ele alamaz! Burada bir standartsızlık var! Nasıl düzeltecekler bilemiyorum! Her Trabzonspor maçına giden hakem tedirgin olacak!" şeklinde konuştu.