Ali Koç'tan kimse beklemezdi! Hasta yatağındaki Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, 1. Yıl Balosu'na katılan Başkan Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un bypass ameliyatı olan 70 yaşındaki Aziz Yıldırım hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti.

"KEŞKE AMELİYAT OLMASAYDI"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı sözler söyleyen Ali Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup... Onları niyetleri tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" dedi.

"BAZEN ŞANS YANINDA OLUR"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Koç, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ YAĞDIRDI

Başkan Ali Koç'un, ciddi bir ameliyat geçiren Aziz Yıldırım'a sağlık durumu üstünden gönderme yapması taraftarları çok kızdırdı. Başkan Koç hakkında çok sert paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: