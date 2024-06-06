Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu

Seçim için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirdi. Koç, Yıldırım'ın başkanlık dönemi için "Bu kulübü bakkal gibi yönetiyorum' diyordu Aziz Yıldırım, bakkal bile daha iyi yönetiliyordu bizim kulübümüzden" ifadelerini kullandı.

Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"BAKKAL BİLE DAHA İYİ YÖNETİLİYORDU"

"Geldiğimizde bir haftada 17 milyon euro hemen ödememiz gereken rakam vardı. Kadro değerimiz rakiplerimizin altındaydı ve 612 milyon euro borcumuz vardı. 2018'de göreve geldiğimizde Sayın Aziz Yıldırım kendi ifadesiyle 'Fenerbahçe batmış' dedi. Biz o dönemde Avrupa'nın en kötü kulübüydük finansal açıdan. Biz aldığımız tabloyu size anlatmaya çalışıyoruz. Biz geldiğimizde bu kadar kötü bir tablo bulacağımızı beklemiyorduk. 'Bu kulübü bakkal gibi yönetiyorum' diyordu Aziz Yıldırım, bakkal bile daha iyi yönetiliyordu bizim kulübümüzden. Hala hiçbir ekonomik sorunumuz olmadığını size inandırmaya çalışıyorlar. Şu an nereye geldik? Gelirlerinde hiçbir temlik olmayan, 612 milyon euro'luk borcunu 307'ye düşüren bir konuma geldik.

"O GÜN KAYBEDEREK 'KRAL ÇIPLAK' DURUMUNDAN KURTULDULAR"

Sanki her şey çok güzelmiş gibi tam da pandeminin ortasında hükümetimiz vergileri yüzde 15'ten 40'a yükseltti. Bunu da yönetmek zorunda kaldık. İki tane ana sponsorumuzun, kulüp dışında sebepler sebebiyle anlaşmaları sonlandırıldı. Bu sene de ilk kez kulüp gelirlerinin yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gitmekte. Tüm bu olumsuz sebeplere rağmen finansal açıdan gemiyi doğru istikamete çevirdik. Artık gururla söylüyorum ki finansal prangalarımızı attık. Bitti mi? Hayır, daha çok yolumuz var. Bugün Fenerbahçe'ye aday olmak çok kolay. Keşke biz 1 sene geç aday olsaydık, çok farklı bir tablo olacaktı. Onlar aslında o gün kaybederek 'Kral çıplak' durumundan kurtuldular.

"BİZ HERKESİ YENDİK AMA SİSTEMİ YENEMEDİK"

Tarihimizin en güçlü ve en değerli kadrolarından birini kurduk. Sayın Aziz Yıldırım buna katılmıyor, geçmişten isimler sayıyor, bir şey demiyoruz. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminde 90 puan aşılmamıştı, bu sene aşıldı. Kadromuzu başarılı bulmayabilirsiniz şampiyon olamadığımız için. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik. Biz sezon başında herkese 3-5 atarken rakibimiz zorla tek farkla kazandı. O maçlarda ne kadar ittirildiklerini hatırlayın. Evet açıldılar sezon sonunda. Sızdırılan hakem görüntüsünü hatırlayın, 'Niye verdin o penaltıyı?' dendiğinde 'Baskı vardı' diyor. Dürüst bir insan sızdırmış o videoyu Allah razı olsun. Ben zannettim ki ortalık ayağa kalkacak, 2 gün konuşuldu, unutuldu.

"PİŞKİN PİŞKİN 'KOÇSPOR' DİYOR"

Sayın Aziz Yıldırım pişkin pişkin 'Koçspor' diyor. Koç Grubu'nun tablodaki yeri yüzde 35-40 civarında. Daha iyi sponsorlar getirecekmiş, o zaman niye getirmedin? Maddi fedakarlıklarımızı bir kez duydunuz mu bizden? Tek duyduğunuz 'Bir kuruş alacağımız yoktur' oldu. Cumartesi günü, kulübümüz zordayken bazı yöneticilere nasıl kolaylık sağlandığını anlatacağım. Belki bana kızacaksınız... Kulübümüz bugün özgürce hareket edebilecek konumda. İşte o yüzden Mourinho bugün Fenerbahçe'de.

"MOURINHO TRANSFERİ AZİZ YILDIRIM'IN DA DENGESİ BOZMUŞ"

Hayal tüccarlığı yapmadığımızı bu sene kurduğumuz kadrodan gördünüz, Jose Mourinho hamlemizden gördünüz. Size şunu söylüyoruz; çok daha net göreceksiniz. Dünyada gelmiş geçmiş en iyi 5 hocadan biri, lider, 'Winner' bir isim. Sayın Acun Ilıcalı'nın söylediği gibi şimdiden ailemizden biri oldu. Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylemleri kabul edilebilir değil. 'Açıktan menajere para' verdi diyor, kabul etmiyor böyle bir hocanın bizi tercih edebilmesini. Diğer yöneticisi de 'Biz biliriz o menjaeri' diyor. Araştırdık ne dertleri var Jorge Mendes ile diye. Meğerse adama borç takmışlar Bruno Alves transferinde, biz ödemişiz. İş o kadar çirkinleşti ki... İrfan Can'ı SPK'ya şikayet edeceğini söylüyor, kulübe tehdit. '150 milyon euro vermediyse dava edeceğim' diyor, bana tehdit. 'Seni taraftarla göndereceğim' diyor, bana tehdit. Sonra da 'Kim engelliyor şampiyonluğu?' diyor.

"BİZ BİLMİYOR MUYUZ HABER YAPTIRMAYI"

Sizce biz bilmiyor muyuz hepinizi heyecanlandıracak 2-3 isim ortaya atmayı? Bazen bu yapılıyor biliyor musunuz? Para veriyorsunuz futbolcuya, adam yolluyorsunuz, fotoğraf çektiriyorsunuz. Sonra 'Bu transfer olacak mı?' diye haberler başlıyor. Biz bilmiyor muyuz İngiltere'ye Almanya'ya gidip uluslararası haber organizasyonlarına gidip haber yaptırmayı? Biz öyle şeyler yapmayız. Olduğu zaman açıklarız."