Ali Koç, Katar'da Ronaldo ile masaya oturdu! Transferi bizzat bitirecek

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Katar'da sürpriz bir temasta bulundu. Başkan Koç'un, Brezilyalı efsane Ronaldo'nun sahibi olduğu Valladolid'de forma giyen Faslı bir futbolcu için görüşme yaptığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig 'de 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, devre arasında hem eksik görülen hem de rotasyonu güçlendirmek istenilen bölgelere transfer yapacak. Bu bağlamda Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

RESMEN İSTEDİ

Fanatik'teki habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Katar'da Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario ile görüşerek El Yamiq'i resmen istedi. Fas Milli Takımı ile yıldızı parlayan Jawad El Yamiq'i Fenerbahçe scoutları tavsiye etti.

MALİYETİ UYGUN

Valladolid'le 2024'e kadar mukavelesi olan 30 yaşındaki Faslı stoperin piyasa değeri 1.2 milyo euro. Tecrübeli stoper, 2020 yazında Genoa'dan Valladolid'e transfer olmuştu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

1,93'lük stoper, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fas, Dünya Kupası'nda kalesinde sadece 1 gol gördü. Başkan Koç, bu transferde bizzat rol oynayacak.