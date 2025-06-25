Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yendi. Seride durumu 4-1'e getiren Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından tribünlerde Ali Koç için açılan pankart, bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken bazı taraftarlar tarafından destek gördü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
O PANKART OLAY YARATTI
Öte yandan maçın ardından tribünlerde açılan bir pankart çok konuşuldu. Bir grup Sarı-lacivertli taraftar, Başkan Ali Koç'un olduğu bir pankartı açtı. Pankartın üzerinde 'Büyük başkan, yola devam' sözlerinin yazdığı görüldü. Bu pankartın açılmasının ardından bir grup taraftar, pankartı açan kişilere tepki gösterirken, bazı taraftarlar da destek gösterdi. Başkan Ali Koç, kendisini destekleyen taraftarlara el sallayarak cevap verdi.
İşte tribünlerde açılan o pankart;