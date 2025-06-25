Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yendi. Seride durumu 4-1'e getiren Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından tribünlerde Ali Koç için açılan pankart, bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken bazı taraftarlar tarafından destek gördü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

O PANKART OLAY YARATTI

Öte yandan maçın ardından tribünlerde açılan bir pankart çok konuşuldu. Bir grup Sarı-lacivertli taraftar, Başkan Ali Koç'un olduğu bir pankartı açtı. Pankartın üzerinde 'Büyük başkan, yola devam' sözlerinin yazdığı görüldü. Bu pankartın açılmasının ardından bir grup taraftar, pankartı açan kişilere tepki gösterirken, bazı taraftarlar da destek gösterdi. Başkan Ali Koç, kendisini destekleyen taraftarlara el sallayarak cevap verdi.

İşte tribünlerde açılan o pankart;

Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

insanlarda biraz utanma olur kaç senedir Ali koç futbolda sıfır çekiyor hala yola devam diyen FB taraftarı var demekki FB lilerde bağışıklık kazanmış ne diyelim Allah sizi koç tan ayırmasın beter olun

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