Ali Koç: Hakemlerin değişmesi lazım, bu net

"Galatasaray çok iyi mücadele etti""Bütün kulüpler, bu kirliliğin, vasıfsızlığın, şike ve bahis konularının dibine inilmesi konusunda bir irade gösterdi""Bahis ve şike varsa orada hakem de vardır""Biz biraz soruşturduk ama hakem öyle bir veri girmemiş""Öyle şeyler yaşanıyor ki herkes muzdarip...

"Galatasaray çok iyi mücadele etti"

"Bütün kulüpler, bu kirliliğin, vasıfsızlığın, şike ve bahis konularının dibine inilmesi konusunda bir irade gösterdi"

"Bahis ve şike varsa orada hakem de vardır"

"Biz biraz soruşturduk ama hakem öyle bir veri girmemiş"

"Öyle şeyler yaşanıyor ki herkes muzdarip ama muzdarip olmayan bir kurum var"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Bu düzensizlik içerisinde yer alan hiç kimsenin yeni düzende yer almasını istemiyoruz. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Hakemlerin değişmesi lazım, bu net" dedi.

Kulüpler Birliği, bugün vakfın Maslak Ofisi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vakfın toplantısındaki konu başlıklarını açıklayan Koç, "E-Bilet ihalesinin hemen yapılması vardı. Yüzde 7 bilet gelirlerimizden bakanlığımızın kesintileri vardı. Bu kesintilerin olmaması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Yayın gelirlerinin daha modern şekilde dağılımı konusunda konuştuk. İnşallah önümüzdeki sezonların gelirlerinin dağılımını mart ya da nisan ayı gibi kararını vereceğiz. Şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki sezon farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesi konusunda bir ilerleme yok" diye konuştu.

"GALATASARAY ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

Ülke puanının önemine vurgu yaparak sözlerine devam eden Ali Koç, " Galatasaray'ın dün maçı vardı. Ülke puanımız çok önemli. Şimdi 9'uncu sıraya geldik. Galatasaray çok iyi mücadele etti. Bu bile gerçekten müthiş. Bugün iki maçımız var, umarım puanları toplayabiliriz. Türkiye'ye yakışan şampiyonun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım göstermesidir. En azından 9'uncu sırayı garantilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KULÜPLER, BU KİRLİLİĞİN, ŞİKE VE BAHİS KONULARININ DİBİNE İNİLMESİ KONUSUNDA BİR İRADE GÖSTERDİ"

TFF'nin kendisine yöneltilen sorularla ilgili olarak yaptığı açıklamaya değinen Koç, "Açıklamaları detaylı bir şekilde okuyamadım. Yoğun bir toplantımız vardı. Gerektiği takdirde ben yarın bu konularla ilgili bir açıklama yaparım ama bana gelen mesajlardan halının altına süpürme gibi bir durum olduğu söyleniyor. Toplantıya katılan tüm kulüpler yoğun bir irade gösterdi. Bütün kulüpler, bu kirliliğin, vasıfsızlığın, şike ve bahis konularının dibine inilmesi konusunda bir irade gösterdi. Bu konularla ilgili TFF'ye gerekli adımların atılması konusunda bir irade ortaya koyuldu" şeklinde konuştu.

"BAHİS VE ŞİKE VARSA ORADA HAKEM DE VARDIR"

Gündemde yer alan bahis ve şike konularına da değinen Koç, "Bahis ve şike büyük bir sorun. Kriptonun hayatımıza girmesiyle bu durum daha da arttı, çünkü bankacılık içerisine girmeniz gerekmiyor. Sayın Murat Sancak ile ilgili parantez açmak istiyorum. Kendisiyle ilgili yapılan ithamlardan oldukça rahatsız. Katıldığından beri Türk futbolu için bahis ve şikenin çok büyük bir sorun olduğunu dile getiren başkanlardan birisi. Sergilemiş olduğu reflekslerle de bu konuyu gösteriyor. Bahis ve şike varsa orada hakem de vardır. Biz Fenerbahçe olarak araştırmaya başladık. Burada beni en çok mutlu eden ortak bir zeminde hareket etme kararının çıkması. MHK'ler değişiyor, federasyonlar değişiyor ama hakemler değişmiyor ve bütün sorunları biz yaşıyoruz. Bu konsensüsü çok değerli buluyorum" açıklamasında bulundu.

"NE SİZ BİZİ ADAM EDEBİLİRSİNİZ NE DE BİZİM SİZE GÜVENİMİZ AYNI NOKTADA KALABİLİR"

Federasyonun verdiği cezalarla var olan soruların çözülemeyeceğini aktaran Koç, "Federasyonumuzun satır aralarını iyi okuması gerekiyor. Ona ceza, buna ceza şeklinde bir yere varamayız. Ne siz bizi adam edebilirsiniz ne de bizim size güvenimiz aynı noktada kalabilir. TFF'nin değerli yönetim kurulu üyeleri var ama bizim endişemiz federasyonun tamamından faydalanılmadığı yönünde. Çok küçük bir çemberin içinde işlerin döndüğü bir düzen olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRAZ SORUŞTURDUK AMA HAKEM ÖYLE BİR VERİ GİRMEMİŞ"

Dijital Atama Sistemi'yle ilgili sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Ali Koç, "Yapay zekanın işleyişiyle ilgili artık tereddütlerimiz var. Ben en büyük destekçilerinden biriydim. Atamalarda sıkıntıları çok aktif şekilde görüyorum. Yapay zekada 40-50 madde var. Bunlardan bir tanesi hakemlerin şu takımın ve şu takımın maçını istemiyorum deme özgürlüğünün olması. Mesela bir hakemin şu şehirde işlerim var diyerek o şehrin takımının maçını istememe hakkı var. Bir tane hakem, iki takımın maçını yönetmek istemiyorum diye veri girmiş ama sebep yok. Biz biraz soruşturduk ama hakem öyle bir veri girmemiş. O veri, manuel olarak federasyonun bildiği bir kişi tarafından girilmiş" dedi.

"YENİ MODELİN İVEDİLİKLE HAYATA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"

Federasyonun getireceği yeni sistemin hemen uygulamaya geçmesi gerektiğine değinen Ali Koç şöyle konuştu:

"Federasyonumuzda da aynı tereddütler var ki yeni bir sistemin geleceğini söylüyor. Bunun içinde kulüplerin de olacağı söyleniyor. Yeni modelin ivedilikle hayata geçmesini istiyoruz. Mevcut atama sistemi, hiç verimli değil ve sorunları daha da derinleştiriyor. Bu yeni sistemde, mevcut MHK'nın yeterli olup olmadığı da konuşuldu. Bu düzensizlik içerisinde yer alan hiç kimsenin yeni düzende yer almasını istemiyoruz. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Hakemlerin değişmesi lazım, bu net."

"İYİ BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞANLARIN ÖNÜ HEP KESİLİYOR"

Federasyonun sorunların çözülmesi için gerekli cesareti göstermediğine değinen Ali Koç, MHK içinde Kulüpler Birliği'ni temsil edecek bir kişi olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya ise "Bu konu bugün konuşulmadı. Hafta başında buna dair bir şey söylendi. Çalışma yapıldığını duydum. MHK'nın değişmesi yetmiyor. Bu sistem böyle olduğu müddetçe, torpille atanan hakemler bir yere geldiği sürece bir yere varamayız. Bu kemikleşmiş yapıda menfaat ilişkileri o kadar keskin ki iyi bir şey yapmaya çalışanların önü hep kesiliyor" diye konuştu.

"ÖYLE ŞEYLER YAŞANIYOR Kİ HERKES MUZDARİP AMA MUZDARİP OLMAYAN BİR KURUM VAR"

Bu işin sonuna kadar arkasında olacaklarını belirten Ali Koç, "Pazar gününden beri bazı maçları izledim, gözlerime inanamadım. Bırakın onu, bugün kimse Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında verilmeyen penaltısına, 'penaltı değil' diyemez. Ferdi'ye yapılana da aynı şekilde. Bu nasıl bir cesaret. Sanırım Konyaspor- Fatih Karagümrük maçında bir penaltı verildi, olacak iş değil. Öyle şeyler yaşanıyor ki herkes muzdarip ama muzdarip olmayan bir kurum var. Onlar da hakemler ve MHK. Bu nasıl bir yapay zekamış ki geçen sene oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçlarına aynı hakemleri atamış?" açıklamasında bulundu.