Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım - Haberler

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Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, koyu Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe stadındaki Ferdi fotoğrafı önünde fotoğraf çektiren Sera Vrij'in paylaşımına beğeni yağdı. Ferdi'nin kız arkadaşı, Başkan Ali Koç'la tanışmasından sonra Türkiye'de ün yapmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, derbiyle birlikte sahalara geri döndü. Ferdi'nin forma giydiği derbiyi kız arkadaşı Sera Vrij de izledi. Hollanda'da güzellik merkezi işleten Sera Vrij, stattaki Ferdi fotoğrafının önünden paylaşım yaptı.

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Sera Vrij'in Fenerbahçe formalı pozuyla mest olan taraftarlar, paylaşıma beğeni yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu da bu paylaşıma yorum bırakmayı ihmal etmedi.

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

"AFERİN FERDİ"

Başkan Ali Koç, Sera ile Ferdi'nin imza töreninde tanışmıştı. Başkan Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diye takılmıştı.

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Kemal ALBAYRAK:

gündem olman için hemen bunları yapman lazım. ne olduğunuz belli değil

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kumkum :

neden ülke sürünürken böyle ipiyle kuşağı yaşayan bir azınlık var.

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Kemal ALBAYRAK:

gündem olman için acil soyunman lazım. yoksa bir yerlere gelemezsin

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