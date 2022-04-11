Ali Koç güzelliğine tam not vermişti! Ferdi'nin sevgilisinden mest eden paylaşım

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, derbiyle birlikte sahalara geri döndü. Ferdi'nin forma giydiği derbiyi kız arkadaşı Sera Vrij de izledi. Hollanda'da güzellik merkezi işleten Sera Vrij, stattaki Ferdi fotoğrafının önünden paylaşım yaptı.

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Sera Vrij'in Fenerbahçe formalı pozuyla mest olan taraftarlar, paylaşıma beğeni yağdırdı. Ferdi Kadıoğlu da bu paylaşıma yorum bırakmayı ihmal etmedi.

"AFERİN FERDİ"

Başkan Ali Koç, Sera ile Ferdi'nin imza töreninde tanışmıştı. Başkan Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diye takılmıştı.