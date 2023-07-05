Ali Koç: "Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacak" -1

- Ali Koç: "Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacak"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ismi Real Madrid ve Barcelona ile anılan genç futbolcu Arda Güler'in gelecek sezon sarı-lacivertli takımda kalmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, daha önceki dönemde İsmail Kartal ile neden devam etmediği yönünde gelen soruyu cevaplayarak, "Hocamızla niye devam etmediniz düşünceniz vardır. Hocamız zor şartlarda beklentisi olmadan pazarlıksız göreve çağırdığımızda elini taşın altına koydu. Birkaç hafta takımı istediği noktaya getirene kadar sıkıntılı sonuçlar aldık. Bunlar da Türkiye Kupası'na rastladı. Sonra sistem oturunca da olağanüstü performans ile takımı ikinci yaptı. 3-4 hafta olsaydı belki de şampiyon yapacaktı. Ancak hocamız göreve çağırdığımız zaman biz önümüzdeki sezon çok marka, dünya çapında bir hoca için görüşmelere devam ediyoruz bunu bilesin' dedik. Hocamızın başarılı olup olmayacağından bağımsız Fenerbahçe'nin yol hartası vardı. Jesus'u Fenerbahçe'ye getirdik. Sezon sonunda anlaşarak ayrıldık" şeklinde konuştu.

"İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'mizde önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Teknik direktör İsmail Kartal'a her zaman destek olacaklarının altını çizen Başkan Koç, "Hocamız Fenerbahçe tarihine DNA'sına yakışıyor. Kazanmayı benimsemiş, mücadeleden vazgeçmeyecek futbol anlayışıyla yöneteceğinden, kulübün değerlerini de en iyi şekilde temsil edeceğinden zerre şüphemiz yok. İsmail Hoca genç dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadrodan oluşan takıma gayet aşina. Futbolcu yeteneklerini ön plana çıkarmayı, mücadeleden vazgeçmeyen takım oluşturmayı amaçladığını her zaman belirtmektedir. Çalışkanlığı ile bildik. Gece gündüz tesiste olmasıyla bildik. Ekip olarak harcadıkları mesai ekibin tecrübesi anlayışı futbol bilgisi ile Fenerbahçe'mizde önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bizlerin de görevi hocamızın bu doğrultuda başarı için en doğru iklimi sağlamak azami destek olmak" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmak için sahada başarılı olmak yetmiyor"

İsmail Kartal'a verilecek en büyük desteğin transfer ihtiyacını karşılamak olduğuna değinen Başkan Koç, "Hocamıza liste sunduk. Hocamızın aklındaki profiller var. Bir iki isimle onun kafasındaki şablonu çok uydu. İnşallah önümüzdeki haftalar içinde bu transferleri başlatacağız. Ülkemizin puan ortalaması düşük olduğu için erken turnuvalar başlıyor. Avrupa'da da daha transferin ilk günleri kimse acele etmiyor. Herkes tok satıcı. Birkaç milyon veya yüzde 15-20 daha fazla vermeye razıysanız hemen bitecek imkanlar olabiliyor. Bu fırsatları test ediyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek transferi karşılayabilmek. Şampiyon olmak için sahada başarılı olmak yetmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bu sezon seferberlik ilan etmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Ali Koç, bu sezon taraftarların şampiyonluk için seferberlik ilan etmesi gerektiğini söyleyerek, "Fenerbahçe taraftarları son birkaç sezondur şampiyonluk hasretinin verdiği gerginlik ile her sezona eylül-ekim ayında Fenerbahçe şampiyon olacak deyip olamamak, şampiyon olmadığı sürece bunlar boşta kalabiliyor. Futbol takımlarının son yıllarda yaptıklarına inanmalarını çok daha sıkı takıma, futbolcularımıza sarılmalarını, rakipler ve hakemler için onların üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerini, takımı en güçlü desteği vermenin önemli olduğunu bu sezon seferberlik ilan etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hakem hataları olduğu zaman ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç yok. Aleyhine o kadar çok pozisyon var ki 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi lobi yapamadı' diyorlar. Sahada adil rekabet için lobi mi olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"5 yıldızlı forma ile çıkacağız"

Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda 5 yıldızlı armalı formalarla mücadele edeceğini aktararak, "2 seneyi geçti başvurumuz. Bizim Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu olumsuz harekete geçişlerimizi istiyoruz. Bu konuda önceki federasyon başkanı 'komisyon kuracağız' demişti hiçbir şey yapmadı. Olumlu veya olumsuz demiyorum hiçbir hamle yapmadı. Büyükekşi geldi, o da yapmadı. 1 sene gibi bir süreçte o kadar çok söndürülmesi gereken yangın vardı ki, bu konuya el atamadılar. Sürecin başlaması için biz başkalarının kural tanımazlar etmezler demesinden ziyade 'Fenerbahçe ne yapsın' başvuru yaptı, mektup yazdı süre geçti hala bir arpa boyu yol alınamadı. Fenerbahçe de hakkını savunmak zorunda diyerek daha doğru olacağını düşünüyorum. 5 yıldızlı forma ile çıkacağız. 5 yıldızlı forma logomuz olarak tescilli. Logomuz ile çıkacağız. İş nereye gidecek göreceğiz. Davamızda kararlı olduğumuzu söyleyelim" şeklinde konuştu.

"3'lü oynamayı hoca tercih etti, 30 yıldır hiç denemediği 3'lü sistemi bizde denedi"

İsmail Kartal ile daha önce yolları ayırdığı için pişman olup olmadığıyla ilgili bir soruya, "Keşkelerle hayat yürümüyor. Geçen senelere bakınca son derece garip bir sezondu; Dünya Kupası, deprem, seçim. Bir taraftan başarı var madalyonun öbür yüzüne bakıyorsunuz büyük başarısızlık var. Bir taraftarın sıralamada 108'lerden 50'lere gelmişsin. Puan averajı son yılların en yüksek averajı. 9 sene sonra kupa almışız. Dolayısıyla geçmiş taşıdığımız bavul olmasa başarısız diyebileceğim sezon değil. Küme düşme potasındaki rakiplere 9 puan kaybetme. Büyük maçlarda gol atamama, garip bir sezon ama sonuçta şampiyon olmadığı zaman başarısız kimdir başkan ve yönetimdir. Golü ben mi atsaydım, takımı ben mi kursaydım demiyoruz. Şans mı kısmet mi bilmiyorum. 3'lü sistem çalışmıyor diye Vitor hoca ile yolları ayırdık. 3'lü sistem Türkiye'de başarılı hiç olmadı. Avrupa'da da çok az. İtalyanlar başarılılar. 3'lü oynamayan hocayı tercih ettik, 30 yıllık hiç denemediği 3'lü sistemi bizde denedi" yanıtını verdi.

Zaha açıklaması

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha hakkında gelen soruya Başkan Koç, "Zaha veya ilgilendiğimiz, basında geçen oyuncular hakkında 'ilgileniyoruz' demedim. İmza atınca açıklamamızı yaptık. Konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakemlik müessesinde ciddi sorun var"

Hakemlere de değinen Başkan Koç, VAR hakemlerinin yabancılaştırılması konusunda lisan problemi yaşandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu konuyu federasyon inceledi. Ne yazık ki hakemlerin lisan performansları düşük olduğu için FIFA kokartı olup da lisanı zayıf olan hakemler olduğu için VAR odası ile sahadaki hakem arasında iletişim sorunu yaşanacağı bir problem olarak önümüze çıktı. Federasyon temaslarında istediği noktaya getiremediği için olmamıştı. Federasyon erken davranıp bir noktaya getirebilir ama lisan sorunu devam etmektedir. Federasyon hakemlerle ilgili ne gibi tasarrufu olacak bilmiyoruz ama mevcut kadroda ciddi revizyondan geçecektir. Önemli olan VAR teknolojisinin geldikten sonra hakem performansının geriliyor olması. Hakem kararlarındaki standartsızlık gibi. VAR ile orta hakemler ayrılmıştı. Sezon sonuna doğru VAR hakemleri saha hakemi olabildi. Hakemlik müessesinde ciddi sorun var. Aşma yöntemleri var irade gerektiriyor. Yapay zeka taraftarıyım, diğer yöntemde bir kişinin dudağının arasında olunca dış etkenler kimin hangi hakemi MHK'yı nasıl etkilediğini biliyoruz. İnşallah en az konuştuğumuz konuların basında hakem performansı gelir bu sezon."

"Arda Güler gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacak"

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Fenerbahçe değil deplasmana gittiğimiz şehirlerde de Arda'nın ne kadar sevildiğini milyonların gözünde ne kadar sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma gerekliliğimiz var. Süreç sonuçlanmadığı için süreç bir yerde sonuçlanacak detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın arzu edilmesi sadece Fenerbahçe ve ailesi değil Türk futbolunun gururudur. Allah herkes için en hayırlısını nasip etsin diyorum. Net olarak söyleyebilirim ki, Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'den hangi şartlarda ayrılacağını sürecin tamamlanmasının ardından sizlerle paylaşacağım. Arda, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak" değerlendirmesini yaptı.