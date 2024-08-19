Üye Girişi
Haberler

Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları sürüyor! Fenerbahçe, yetkililerden 5 soruya cevap istedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe maçıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Saldırgan Fatih Özkan hakkındaki iddiaların hatırlatıldığı açıklamada 5 soru yöneltildi. Sarı-lacivertli takım, sorulan tüm sorulara ilgililer ve yetkililerden cevap istedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında başkan Ali Koç'un Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Fatih Özkan tarafından saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada 5 soruya yer veren sarı-lacivertliler, yetkililerden bu soruların cevaplarını istedi.

Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları sürüyor! Fenerbahçe, yetkililerden 5 soruya cevap istedi

FENERBAHÇE, 5 SORUYA CEVAP ARIYOR

"Yetkililere soruyoruz" başlığıyla yapılan açıklmada şu ifadeler kullandı;

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."

SALDIRGANIN İFADESİ: "SAHA ISLAKTI, HIZIMI ALAMADIM"

Başkan Ali Koç'u arkadan iterek yere düşmesine sebep olan Fatih Özkan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özkan "Maç başladığı esnada Ali Koç'u sahada gördüm. Kendisini saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları sürüyor! Fenerbahçe, yetkililerden 5 soruya cevap istedi

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in yakın arkadaşı olan saldırgan Fatih Özkan için "Hakkında işlem yapıldı ve gözaltına alındı" bilgisi verdi. Oysa aynı Fatih Özkan, tribünden maçı izledi, tişörtünü değiştirip elini kolunu sallayarak evine gitti. Ali Koç'un suç duyurusu sonrasında Özkan gözaltına alındı, mahkeme ev hapsi verdi.

GÖZTEPE: SUÇLU ALİ KOÇ!

Göztepe, Ali Koç'un bütün uyarılara rağmen maç oynanırken sahaya girip taraftarları provoke ettiğini belirtti. Kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarının işe yaramadığı ifade edilirken "Bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı alması için konunun takipçisi olacağız" açıklaması yapıldı.

Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları sürüyor! Fenerbahçe, yetkililerden 5 soruya cevap istedi

TFF: KABUL EDİLEMEZ

TFF, Ali Koç ve Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı yayımlarken "Misafir takım başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte kendisine yapılan çirkin müdahaleyi de kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı. Kulüpler de sağduyu çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Özkan Fenerbahçe Fenerbahçe Ali Koç Ali Koç Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor İstanbulspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Eyüpspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Bodrumspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Hatayspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kasımpaşa CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Masterchef Deniz elendi mi, Deniz neden yok? MasterChef Simit tarifi! En güzel Simit tarifi! Simit tarifi nasıl yapılır? Simit için malzemeler! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat neden çıktı, tahliye edilme sebebi ne? Dilan Polat ÇIKTI MI? Dilan Polat serbest mi? Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç hayatı ve biyografisi! Burak Sevinç kaç yaşında, nereli? Bora Öztoprak kimdir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi! Bora Öztoprak kaç yaşında, nereli? Tahliye ne demek, tahliye olunca ne oluyor? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI | Dilan Polat'ın ilk görüntüleri! Dilan Polat tahliye oldu mu? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANI İZLE | Dilan Polat bugün çıktı mı? VİDEO İZLE 20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Kurşunu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay'ın Düşüşü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay'ın Düşüşü filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur?
title