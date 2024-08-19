Ali Koç'a yapılan saldırının yankıları sürüyor! Fenerbahçe, yetkililerden 5 soruya cevap istedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında başkan Ali Koç'un Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Fatih Özkan tarafından saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada 5 soruya yer veren sarı-lacivertliler, yetkililerden bu soruların cevaplarını istedi.

FENERBAHÇE, 5 SORUYA CEVAP ARIYOR

"Yetkililere soruyoruz" başlığıyla yapılan açıklmada şu ifadeler kullandı;

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."

SALDIRGANIN İFADESİ: "SAHA ISLAKTI, HIZIMI ALAMADIM"

Başkan Ali Koç'u arkadan iterek yere düşmesine sebep olan Fatih Özkan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özkan "Maç başladığı esnada Ali Koç'u sahada gördüm. Kendisini saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in yakın arkadaşı olan saldırgan Fatih Özkan için "Hakkında işlem yapıldı ve gözaltına alındı" bilgisi verdi. Oysa aynı Fatih Özkan, tribünden maçı izledi, tişörtünü değiştirip elini kolunu sallayarak evine gitti. Ali Koç'un suç duyurusu sonrasında Özkan gözaltına alındı, mahkeme ev hapsi verdi.

GÖZTEPE: SUÇLU ALİ KOÇ!

Göztepe, Ali Koç'un bütün uyarılara rağmen maç oynanırken sahaya girip taraftarları provoke ettiğini belirtti. Kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarının işe yaramadığı ifade edilirken "Bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı alması için konunun takipçisi olacağız" açıklaması yapıldı.

TFF: KABUL EDİLEMEZ

TFF, Ali Koç ve Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı yayımlarken "Misafir takım başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte kendisine yapılan çirkin müdahaleyi de kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı. Kulüpler de sağduyu çağrısında bulundu.