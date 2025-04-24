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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
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Fenerbahçe'de Kayserispor galibiyeti sonrası başkan Ali Koç'un geleceği tartışmalara neden olurken eski yöneticilerden Hakan Kutlualp'in, 2 gün sonra düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı iddiası ortaya atıldı. Kutlualp, Alex, Anelka, Appiah ve van Hooijdonk transferlerinde büyük rol almıştı. Sarı-lacivertlilerde bir sonraki olağan seçim 2027'de yapılacak.

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de alınan 3-3'lük Kayserispor beraberliği sonrası şampiyonluk ümitleri büyük oradan tükenmiş ve başkan Ali Koç ile yönetimi için istifa sesleri yükselmişti. Bu gelişmenin ardından başkan şimdiden Koç'a rakip çıktı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Sarı-lacivertlilerin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Hakan Bilal Kutlualp'in 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a şimdiden rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacakHakan Bilal Kutlualp

SİNYALİNİ 4 GÜN ÖNCE VERMİŞTİ

Kutlualp, 4 gün önce kendi X hesabından yaptığı paylaşımla adaylığının sinyalini verdi. Fenerbahçeli iş insanı, paylaşımında "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a şimdiden rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak

SEÇİM OLURSA SARAN DA ADAY

Öte yandan Sadettin Saran da seçim kararı alınırsa başkanlığa kesin ve şartsız aday olacak. Fenerbahçe için "olağanüstü kongre" çağrısı yapmayacak olan Saran, şu anda herhangi bir seçim hazırlığı içerisinde bulunmuyor.

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuş ve genç yaşlarda iş dünyasında adım atmıştır. Fenerbahçe Spor Kulubü'nün eski yöneticilerinden biri olarak tanınan Kutlualp, kulübün önemli transfer süreçlerinde etkili rol oynamıştır. Özellikle Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi ünlü futbolcuların Fenerbahçe'ye transferinde başrolde yer almıştır. Fenerbahçeli insanı; turizm, tekstil ve muz ticareti gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Taraftarlar arasında "Muz Kralı" olarak bilinen Kutlualp, bu lakabı muz ticaretindeki başarısından almıştır.Fanatik Fenerbahçeli isim, aynı zamanda 34 FB 1907 plakasının da sahibi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a şimdiden rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak

FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de son Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran 2024'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılmış ve mevcut başkan Ali Koç, 20 yıl görev yapan eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ı yenerek üçüncü kez başkanlığa seçilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 3 yılda bir belirleniyor. Bir dahaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 2027 yılında yapılacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Ali Koç git artık. Bu takıma faydandan çok zararın oldu. Git git git......

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Hatta getirdiği Teknik Direktörüde al da git....!

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Haber YorumlarıArarat Arat:

Ali Koç morinyo ve avanesini al acunun survivor git

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Haber Yorumlarıtolgn:

ali koc yada mourinho birşey değişmez. dünya futbolu satışlar ile dolu bahis sayesinde, bütün olay bu. ne ali koc nede başkasının gücü yetmez. galatasaray bahis sayesinde hep şampiyon oldu

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

kimseyi kandirmayin Alı koçu gönderemezsiniz o istemezse o da biraz zor takım biraz kıpırdandimi acun ile ortalara çıkıyor yok sa kayıplarda. adam 10 yıl daha fenerin başında, kim bilir belkide sloganı da tek bir fenerli kalmayana kadar devam diyordur belkide

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