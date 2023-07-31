Ali Gürbüz, Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nin Yeni Başpehlivanı Oldu

KONYAALTI Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini düzenlediği Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Finalde Orhan Okulu ile karşılaşan Ali Gürbüz Feslikan'ın yeni başpehlivanı oldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini düzenlediği Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'ne ilgi yoğundu. Güreşseverler sabah erken saatlerde alanı doldururken, Feslikan Er Meydanı'nda 46'sı başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi kol bağladı. Konyaaltı Belediye Başkanı ve Güreş Komite Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğindeki güreşlere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, CHP Milletvekili Cavit Arı, CHP 27. Dönem milletvekili Aydın Özer, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in yanı sıra çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sabah yapılan dua ile başlayan güreşlerde ilk olarak boy ayrımı yapıldı ve er meydanına minik boylar çıktı. Ardından öğle saatlerinde başpehlivanlar için kura çekimi yapıldı.

YILDIZLAR FESLİKAN'DA

25. Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nde bu yıl Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altın, Mustafa Batu, Ünal Karaman, Yusuf Can Zeybek gibi yağlı güreşlere adını yazdıran başpehlivanlar yer aldı. Güreşlerde 'ağalık ihalesi' de gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ihaleyi 1 milyon lira ile açmasının ardından 2017 yılından bu yana Feslikan Yağlı Güreşleri'nin ağalığını yapan Mustafa Koç ağalıktan çekildiğini açıkladı. Feslikan Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini 1,5 milyon liraya iş insanı Sinan Boztepe aldı. Sinan Boztepe, Başkan Semih Esen ile birlikte ihale sonunda sahada şeref turu attı.

700 YILLIK GELENEK

25 yıldır devam eden geleneksel bir güreşi bu sene de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "700 yıldır devam eden bir geleneğin Konyaaltı ilçemizde devam ediyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 46'sı başpehlivan olmak üzere binden fazla pehlivan er meydanında kıyasıya mücadele etti. Bütün pehlivanlarımız iddialı bir şekilde güreştiler. Ali Gürbüz Feslikan'ın yeni başpehlivanı oldu. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Feslikan'ın sadece yağlı güreş olmadığını, aynı zamanda yayla şenlikleri şeklinde de gerçekleştirildiğine dikkat çeken Esen, "Cumartesi günleri konser Pazar günleri de güreş oluyordu. Bu sene de öyle organize etmiştik. Candan Erçetin'in konseri vardı. Komşu ilçemiz Kemer'de çıkan yangın nedeniyle böyle bir eğlence yapmayı doğru bulmadık" ifadesinde bulundu.

KIRAN KIRANA FİNAL

Feslikan Er Meydanı'nda güreşler kıran kırana geçti. Furkan Durmuş Altın ile çeyrek finalde karşılaşan Enes Doğan mücadeleyi kazanarak yarı finale çıktı ve 650., 651., 658. ve 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek dört kez başpehlivan unvanını kazanan Ali Gürbüz'ün rakibi oldu. Doğan ile Gürbüz'ün karşılaşması nefes kesti. Doğan rakibi Gürbüz'e karşı büyük mücadele verse de yenilen taraf oldu. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez peşe kazanarak kırılması güç bir rekor elde eden Orhan Okulu ise 662'nci Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i yenerek yarı finale adını yazdırdı. Ali Gürbüz ile Recep Kara mücadelesinde kazanan isim ise Ali Gürbüz oldu. Finalde karşılaşan Orhan Okulu ve Ali Gürbüz, normal sürede yenişemedi ve puanlama süresine geçti. Bir saati aşkın süren mücadelenin ardından kazanan Ali Gürbüz oldu ve 25'inci Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri Başpehlivanı unvanını elde etti. Orhan Okulu ikinci, Enes Doğan ve Hüseyin Gümüşalan ise üçüncülüğü paylaştı. Başaltında ise Tayfun Güzeller birinci olurken, ikinci Davut Cansever, üçüncü Hasan Güzeller ve Yaşar Şen oldu. Düzenlenen ödül töreni ile kürsü yapan güreşçilere madalya ve kupaları akdim edildi. Başkan Esen, organizasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, personelle birlikte toplu bir fotoğraf çektirdi.(DHA)