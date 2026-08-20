Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, kulübün mali durumu ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 358 milyon TL ödeme yaptıklarını belirten Çamlı, geçmişte kendisi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yapılan kıyaslamaya da tepki gösterdi.

''HANGİMİZİN BAŞARILI OLDUĞUNU TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ''

Çamlı, kendisinin Ali Koç ile kıyaslanması hakkında konuşarak ''Bir zamanda manşet yapılmıştı. Bir tarafta Fenerbahçe’nin o zamanki başkanı Ali Koç, diğer tarafa beni koymuşlar. ‘Bir tarafı Türkiye ekonomisine yön veren Ali Koç yönetiyor. Diğer tarafı imam Ali Çamlı’ diye. Hangimizin başarılı olduğunu tüm Türkiye gördü.'' dedi.

358 MİLYON TL ÖDEME

Ali Koç’a saygı duyduğunu ifade eden Çamlı, Kayserispor’da büyük bir mali yükün altından kalktıklarını vurguladı. Göreve geldiklerinde 19 futbolcunun fesih bedeli bulunduğunu belirten başkan, transfer yasağı ödemeleri ve yeni transferlerin peşinatlarıyla birlikte toplam 358 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Çamlı, ''Transfere engel 100 dosyayı kapatıp batmış geleceğini kurtarıp, ‘bir Kayserispor var’ diyebilecek duruma taşıdık'' dedi.

TRANSFER DURUMU

Transferlerle ilgili detayları da paylaşan Çamlı, Amedspor, Bodrum FK ve Eyüpspor’dan toplam 5 futbolcu için bonservis ödediklerini, Cardoso transferinden ise 125 bin euro gelir elde ettiklerini söyledi. Baran Ali Gezek’in 400 bin euro artı KDV karşılığında Alanyaspor’a gittiğini, Onugkha, Bennasser ve Cardoso’nun karşılıklı feshedilen sözleşmelerinin kulübe maliyetinin 3 milyon euro olduğunu belirtti.