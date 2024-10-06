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Ali Çamdalı'nın maça damga vuran hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdi

Ali Çamdalı'nın maça damga vuran hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdi
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'nın Eyüpspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk yarısında yaptığı estetik hareket maça damga vurdu. Çamdalı'nın "akrep" vuruşu akıllara Fatih Terim gelirken, Arda Turan da meslektaşının bu hareketini tebrik etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında kendi sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlıların son dakika golüyle 2-1 kazandıkları Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi takımın teknik direktörü Ali Çamdalı, ilk yarıda çok konuşulacak bir harekete imza attı.

AKREP VURUŞU YAPTI

Müsabakanın 18. dakikasında Konyasporlu savunmacının uzun pasında top taca çıkarken, 40 yaşındaki teknik adam kenarda meşin yuvarlağa "akrep" vuruşu yaptı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da bu şık hareket sonrası meslektaşını gülerek tebrik etti. Ev sahibi ekibin tribünleri ise Çamdalı'yı alkış yağmuruna tuttu.

Ali Çamdalı'nın maça damga vuran hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ali Çamdalı'nın maça damga vuran hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

AKILLARA FATİH TERİM GELDİ

Ali Çamdalı'nın estetik hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdi. O dönem Galatasaray'ı çalıştıran Terim, 2013 yazında Porto ile oynanan Emirates Cup maçında oyuncularını uyarmak için çıktığı taç çizgisi kenarında kendisine doğru gelen topu "akrep" vuruşuyla karşılamış ve tribünlerden büyük alkış almıştı.

Ali Çamdalı'nın maça damga vuran hareketi akıllara Fatih Terim'i getirdi

BİR DE OYUNDAN ATILDI

Öte yandan Konyaspor, karşılaşmanın 88. dakikasında Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, bu pozisyonun ardından yaptığı itirazlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Ali Camdali Fatih Terim Galatasaray Arda Turan Konyaspor Eyüpspor Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Bozkurtlar Diriliyor:

vay zalımmm.. Vefaya, Özcana ve Jy'ye vurur gibi vurmuşsunn...

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Halil Gökalp:

Taklitler aslını yüceltirmiş

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