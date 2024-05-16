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ALG Spor, Teknik Direktör Hilmi Bugüner ile Anlaştı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Ali Gözcü, transferlerle birlikte şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için hazırlıklarına başlayan ALG Spor, geçen sezon takımın başında son 6 karşılaşmaya çıkan teknik direktör Hilmi Bugüner ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladıklarını belirtti.

Teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer yapacaklarını aktaran Gözcü, "Bu anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezondan gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki sezon yapacağımız iyi transferlerle birlikte ALG Spor'un yeniden şampiyonlukta söz sahibi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hilmi Bugüner ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

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