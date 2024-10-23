Aldığı mağlubiyet sonrası kadın muhabire yumruk atan satranç ustası tutuklandı

ABD Satranç Şampiyonası'nda beklenmedik bir olay yaşandı. 17 yaşındaki satranç yıldızı Christopher Yoo, şiddet olayına karıştığı için tutuklandı.

Olay, savunma şampiyonu Fabiano Caruana ile yaptığı maç sonrası gelişti. İlk beş maçından sadece bir puan alabilen Yoo, son maçında Caruana'ya yenilince kontrolünü kaybetti. Çevrimiçi yayınlanan görüntülerde önce skor kağıdını buruşturduğu, ardından video salonundan öfkeyle çıktığı görüldü. Bu sırada 24 yaşındaki kadın kamera operatörünü sırtından yumrukladı.

St. Louis Satranç Kulübü hemen harekete geçti. Yoo'yu davranış kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle turnuvadan ihraç etti ve tesisten men etti. Polis çağrıldı ve genç sporcu dördüncü derece saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra ebeveynlerinin gözetimine bırakılan Yoo'nun davası, çocuk adalet sistemi kapsamında değerlendirilecek.

Yoo, olay sonrası yaptığı açıklamada derin pişmanlığını dile getirdi. Yenilginin yarattığı hayal kırıklığıyla öfkesini kontrol edemediğini, ancak bunun kesinlikle mazeret olmadığını söyledi. Kamera operatörüne hem şahsen hem de İcra Direktörü aracılığıyla özür mektubu gönderdi.

Ailesi de kamuoyuna bir açıklama yaparak özür diledi. Oğullarının daha önce hiç böyle bir olay yaşamadığını belirttiler ve ruh sağlığının korunması için terapi alacağını açıkladılar.

2006 doğumlu Yoo, aslında parlak bir yetenek olarak tanınıyordu. 2019'da Amerika'nın en genç Uluslararası Satranç Ustası unvanını almıştı. Turnuvadaki tüm sonuçları iptal edilecek ve rakipleri bay geçecek.

St. Louis Satranç Kulübü, oyuncu davranışlarını ciddiye aldıklarını ve güvenli bir ortam sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı. Olay şu anda hem kulüp hem de federasyon tarafından soruşturuluyor.