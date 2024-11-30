Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Gain Park Stadyumu'ndaki maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Denis Draguş'un 8. dakikada attığı golle Trabzon deplasmanda 1-0 öne geçti. 44. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj'ın ve 50. dakikada Loide Augusto'nun golleriyle Alanyaspor Trabzonspor karşısında 2-1 üstünlük sağladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor, Trazonspor'u 2-1 mağlup etti.