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Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 Geçti

Alanyaspor, Samsunspor'u 1-0 Geçti
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Süper Lig'de oynanan 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'un golünü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Samsunspor : 1-0

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: GAİN Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk. 82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji

GOLLER: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Vilhena, Hwang, Lima, Aliti, Richard (Alanyaspor) – Yunus Emre, Zeki Yavru, Holse, Drongelen ( Samsunspor )

Süper Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9'uncu dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortaladığı topa sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in gelişine vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0

26'ncı dakikada sağ taraftan gelişen Alanyaspor atağında, Vilhena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı az farkla dışarı çıktı.

43'üncü dakikada Samsunspor'un sağ taraftan yaptığı atakta Zeki Yavru'nun uzaktan şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Samsunspor'un merkezden gelişen atağında Holse'nin savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçmek isterken yerde kaldı. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken yardım hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine endirekt serbest vuruş kararı verildi.

55'inci dakikada ise yapılan VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Holse'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

78'inci dakikada sol taraftan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın gönderdiği topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

Mücadele 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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